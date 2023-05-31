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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич избран президентом страны

Сейм Латвии избрал действующего главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича новым президентом страны, сообщается на сайте парламента республики.

Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Эдгар Ринкевич

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Сообщается, что кандидатуру господина Ринкевича поддержали 52 депутата, 35 проголосовали против. Помимо главы МИДа на пост президента претендовала выдвинутая партией «Прогрессивные» Элина Пинто и предприниматель Улдис Пиленс.

Господин Ринкевич занимал должность министра иностранных дел с 2011 года. Он также является вице-президентом национальной латвийской комиссии при ООН по вопросам образования, науки и культуры и членом партии «Единство».

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