Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич избран президентом страны

Сейм Латвии избрал действующего главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича новым президентом страны, сообщается на сайте парламента республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдгар Ринкевич

Фото: Ints Kalnins, Reuters Эдгар Ринкевич

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Сообщается, что кандидатуру господина Ринкевича поддержали 52 депутата, 35 проголосовали против. Помимо главы МИДа на пост президента претендовала выдвинутая партией «Прогрессивные» Элина Пинто и предприниматель Улдис Пиленс.

Господин Ринкевич занимал должность министра иностранных дел с 2011 года. Он также является вице-президентом национальной латвийской комиссии при ООН по вопросам образования, науки и культуры и членом партии «Единство».

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