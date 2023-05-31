В Челябинской области потратят 84 млн рублей на оборудование для «умного» мониторинга транспорта

Областное казенное учреждение «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» объявил аукцион на поставку и пусконаладку периферийного оборудования в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в Челябинске и Магнитогорске. Начальная цена контракта составляет 84,2 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно техническом заданию, до 31 октября этого года будущий подрядчик должен поставить и установить на дорогах крупнейших южноуральских городов, включая агломерации, 50 стратегических видеодетекторов транспорта, 50 телекоммуникационных всепогодных шкафов, 34 дорожных контроллера и 114 тактических видеодетекторов. С помощью этого оборудования в Челябинске и Магнитогорске планируют анализировать и регулировать потоки транспорта с учетом погодных и дорожных условий.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 июня. Победителя определят 9 июня.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» разместил закупку, объектом которой было «выполнение работ по созданию интеллектуальной транспортной системы» в Челябинске и Магнитогорске. Начальная цена составляла 207,8 млн руб. Техзадание включало, в том числе поставку периферийного оборудования. Единственным участником и победителем этого аукциона стало ПАО «Ростелеком», однако подписывать контракт запретило Челябинское УФАС. Антимонопольное ведомство отменило торги по результатам рассмотрения двух жалоб от компаний «ЭР-Телеком Холдинг» и «Швабе–Москва».

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