Дороги оставили без «умного» мониторинга

Челябинское УФАС отменило аукцион по внедрению в Челябинске и Магнитогорске интеллектуальной системы управления транспортными потоками стоимостью 207,8 млн руб. из-за жалоб на условия аукциона. Заявители, компании «ЭР-Телеком Холдинг» и «Швабе–Москва», указали на противоречие условий конкурсной документации и отсутствие в ней необходимых для выполнения работ сведений. Спорная закупка предусматривала создание в городах системы, которая будет анализировать и регулировать потоки транспорта с учетом погодных и дорожных условий. Эксперты считают позицию антимонопольного органа обоснованной, отмечая, что отсутствие необходимых данных в документации делает невозможным исполнение контракта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интеллектуальная система должна анализировать и регулировать дорожное движение

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Интеллектуальная система должна анализировать и регулировать дорожное движение

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Управление ФАС России по Челябинской области предписало отменить закупку по внедрению в Челябинске и Магнитогорске интеллектуальной системы управления транспортными потоками. Ведомство признало частично обоснованными две жалобы, поданные на положения конкурсной документации. В пресс-службе Челябинского УФАС уточнили, что в закупке выявили существенные нарушения контрактного законодательства. В частности, в рамках условий контракта не был «урегулирован вопрос интеграции иных систем». В УФАС отметили, что доводы ведомства будут изложены в решении, которое планируется изготовить на этой неделе.

Жалобы на торги подали АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Пермь») и столичное ООО «Швабе–Москва». Первый заявитель сообщил, что заказчик не указал в документации условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, что необходимо при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд. Компания отметила, что в техническом задании говорится об установке детекторов транспорта и дорожных контролеров на светофорах, но в документах нет схемы расстановки объектов. По мнению заявителя, это ограничивает конкуренцию и дает преимущество участникам закупки, которые разбираются в существующей схеме расстановки светофоров. Также компания указала, что в документации не регламентирована процедура получения согласия у владельцев информационных систем, которые планируется интегрировать в интеллектуальную транспортную систему. «Таким образом, информация неполная, не позволяющая потенциальному исполнителю рассчитать возможность соблюсти сроки выполнения работ, указанные в документации о закупке, а также рассчитать себестоимость работ»,— говорится в тексте документа.

Второй заявитель, «Швабе–Москва», в своей жалобе также обратил внимание на отсутствие в документации условий допуска товаров из-за рубежа, и указал на противоречия в требованиях к периферийному оборудованию, которые не позволяют точно определить, какие сведения необходимо предоставить заказчику. «Противоречия между установленными требованиями в извещении и приложении №4 к извещению не позволяют участнику однозначно определить какие сведения необходимо предоставлять в составе заявки в отношении объекта закупки, а также на основании чего заказчиком установлены запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств только по некоторым позициям списка периферийного оборудования, а не по всем позициям объекта закупки», — следует из текста жалобы. Кроме того, компания указала, что заказчик в нарушение закона о контрактной системе не установил в проекте контракта запрет на замену программного обеспечения, сведения о котором включены в реестр российского или евразийского ПО.

Аукцион по созданию в Челябинске и Магнитогорске интеллектуальной транспортной системы, которая будет анализировать и регулировать дорожное движение, в марте объявило казенное учреждение «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». Начальная цена контракта составляла 207,8 млн руб. Было заявлено, что интеллектуальная транспортная система (ИТС) будет собирать и анализировать информацию о транспортных потоках в режиме реального времени. В ее состав войдут подсистемы управления транспортно-дорожным комплексом на дорогах двух городов, каналы связи, единый центр обработки данных и два центра управления дорожным движением в Челябинске и Магнитогорске. Для запуска ИТС на отдельных участках дорог нужно будет установить видеодетекторы транспорта и модернизировать светофоры. Система станет мониторить загруженность улиц, погодные условия, регулировать работу светофоров — управление ими будет возможно как в автоматическом, так и в ручном режиме — с помощью диспетчера.

На торги по созданию интеллектуальной транспортной системы заявилось только ПАО «Ростелеком», которое предложило выполнить работы по начальной цене 207,8 млн руб. Компанию признали победителем, однако подписание договора с ней приостановили по решению УФАС.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» оказывает услуги доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей под марками «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Энфорта» и «Электронный город». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания работает с 2006 года, ее чистая прибыль в 2021 году составила 3,67 млрд руб. Обществом руководит Андрей Кузяев.

Основным видом деятельности ООО «Швабе–Москва», по сведениям «СПАРК-Интерфакс», является торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Компания работает с 2013 года. 49% ее доли принадлежит АО «Швабе», остальная часть — НПО «Государственный институт прикладной оптики» (Казань) и ПО «УОМЗ» (Екатеринбург).

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов считает обоснованным решение УФАС об отмене закупки. «Логика в жалобе “ЭР-Телеком Холдинг” имеется, она обоснованная. Очень важно при формировании требований к закупке указывать полную и точную информацию, которая не нарушает установленные законом требования к конкуренции. А отсутствие в документации отдельных сведений может сделать невозможным исполнение контракта для подрядчика. Считаю, что искусственное ограничение конкуренции заставило УФАС принять меры», — отмечает Николай Попов. Он добавляет, что внесение изменений в конкурсную документацию из-за выявленных нарушений допускается только до проведения аукциона.

Михаил Бычков