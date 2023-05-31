«Новые люди» предлагают отменить штраф за забытые водительские права и ОСАГО

«Новые люди» направили в правительство законопроект об отмене административной ответственности для водителей, забывших водительское удостоверение и полис ОСАГО. Об разработанной инициативе рассказал первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, к нему массово обращаются автомобилисты, которых штрафуют за забытые дома права. Господин Даванков считает это «достаточно абсурдной ситуацией», так как сотрудника ГИБДД могут «за минуту в онлайне проверить наличие прав у водителя».

«Непонятно, зачем заставлять людей носить с собой кипу документов, если мы стремимся к цифровизации. Фракция "Новые люди" направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов»,— отметил он (цитата по ТАСС).

По ст. 12.3 КоАП управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им и полиса ОСАГО, влечет предупреждение или наложение штрафа на сумму 500 руб.

Еще в ноябре 2022 года в обновлении приложения «Госуслуги.Авто» стали доступны электронные водительские права. Цифровую копию можно загрузить оттуда для предоставления инспектору. Также в приложении доступно оформление европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, запись на регистрацию автомобиля, замена водительских прав, сервис проверки автомобиля.

Милена Костерева