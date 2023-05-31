Структура Роскомнадзора создаст систему контроля качества связи

Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) разрабатывает систему для получения данных о работе сетей мобильных операторов в режиме онлайн. Сейчас разработка находится «в стадии проектирования», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Сроки запуска он не назвал.

По словам представителя Роскомнадзора, система будет отображать полученную ГРЧЦ информацию о действующих базовых станциях в виде индекса. «Разработка индекса позволит определить степень развития сетей связи каждого оператора, долю покрытия территории регионов, населенных пунктов, автодорог услугами мобильной связи, выполнение условий лицензий и решений госкомиссии по радиочастотам»,— уточнили в ведомстве. Данные сделают доступными для пользователей, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну.

ГРЧЦ также оценивает качество и доступность услуг связи для населения на территории населенных пунктов и вдоль автодорог общего пользования. Под качеством связи понимают скорость передачи данных и стабильность сигнала. Сейчас замеры проводятся раз в год, результаты отображаются на интерактивной карте на портале «качествосвязи.рф». «ГРЧЦ создает геоинформационную систему, позволяющую в реальном времени получать соответствующую актуальную информацию буквально для каждого населенного пункта РФ»,— пояснили в Роскомнадзоре.

Представитель Минцифры сказал, что ведомство поддерживает эту идею.