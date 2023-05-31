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Коммерсантъ FM
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Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Наблюдательный совет компании АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Как считают в компании, это решение позволит повысить ее устойчивость, «учитывая внешние факторы неопределенности». Этот вопрос рассмотрят на годовом собрании акционеров 30 июня. Стоимость акций компании на открытии торгов на Мосбирже снижалась на 5,23%, до 64 руб. за бумагу, к 11:30 она немного восстановилась — 65,28 руб.(-3,35%).

АЛРОСА не выплачивала дивиденды за 2021 год, а также за первое полугодие 2022 года. Дивиденды за первое полугодие 2021-го составляли 64,7 млрд руб., или более 70% чистой прибыли за год. Финансовая отчетность компании за 2022 год не публиковалась. РБК со ссылкой на данные Росстата сообщало, что в целом в прошлом году прибыль российских компаний с госучастием составила более 2 трлн руб., что на 52% меньше итогов 2021-го.

О планах АЛРОСА читайте в интервью ее главы Сергея Иванова «Ъ».

Лаура Кеффер

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