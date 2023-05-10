Прибыль госкомпаний по итогам года снизилась более чем наполовину

В 2022 году прибыль российских компаний с государственным участием составила более 2 трлн руб., что на 52% меньше итогов 2021-го. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

К концу 2022 года было 507 акционерных обществ, в которых государство владеет более 25% или обладает специальным правом на участие в управлении, против 646 в 2021-м. Среди них — «Газпром», РЖД, АЛРОСА, «Россети», ВТБ, Сбербанк, «РусГидро», «Роснефтегаз», «Аэрофлот» и др. Около двух третей госкомпаний получили чистую прибыль по итогам года.

Сальдированная прибыль таких компаний составила 2,136 трлн руб. Ранее Росстат сообщил сальдированный результат крупных и средних предприятий, в том числе госкомпаний, но без госучреждений. По итогам 2022 года их прибыль сократилась на 12,6%, до 25,93 трлн руб.

РБК отмечает, что из сопоставления этих двух показателей следует, что прибыль госкомпаний упала больше, чем в коммерческом секторе в целом.

Среди акционерных обществ с госучастием лидерами по прибыли стали компании, работающие в секторах оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Их сальдированная прибыль составила около 1 трлн руб., что при этом в три раза меньше итогов 2021 года. РБК отмечает, что в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности эти компании относятся к одному разделу. Среди них — «Газпром», отчитавшийся о прибыли в 747 млрд руб. по итогам 2022-го.

Олеся Павленко