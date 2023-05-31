Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саммит ШОС под председательством Индии пройдет в виртуальном формате 4 июля

23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в виртуальном формате 4 июля, сообщило в пресс-релизе министерство иностранных дел Индии. Под ее председательством саммит пройдет впервые. На мероприятие приглашены все страны—члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

В качестве государств-наблюдателей пригласили Иран, Белоруссию и Монголию, в качестве гостя председателя —Туркмению. На саммите будут присутствовать руководители двух органов ШОС — секретариата и региональной антитеррористической структуры (РАТС), а также руководители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД).

Тема саммита — «На пути к безопасному ШОС» (Towards a SECURE SCO). В МИД Индии заявили, что слово SECURE в данном случае также является аббревиатурой из первых букв нескольких слов: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В прошлый раз саммит ШОС проходил в сентябре 2022 года в Самарканде в очном формате. По его итогам лидеры стран—членов организации подписали меморандум об обязательствах Ирана в связи с вступлением в ШОС, также был начат процесс оформления членства в организации Белоруссии.

Подробнее о саммите ШОС — в материале «Ъ» «От поступательного до наступательного один шаг».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...