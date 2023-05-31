Экс-главе управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве присудили 8 лет колонии за взятки

В Красноярске огласили приговор бывшему руководителю межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва Андрею Калинину, который обвинялся во взяточничестве. По ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) экс-чиновнику назначили 8 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1,5 млн руб., сообщила официальный представитель прокуратуры края Олеся Климова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sobranie.info Фото: sobranie.info

По версии следствия, в ноябре 2018 года к главе управления Росприроднадзора обратился его заместитель с просьбой за взятку оказывать содействие предпринимателям в оперативном получении разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Заручившись согласием, заместитель выступил в роли посредника при передаче взяток обвиняемому.

Получив взятку, чиновник давал указания подчиненным о выдаче разрешительной документации, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы в сжатые сроки. Всего за декабрь 2018 года, установило расследование, ему было передано 800 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь, в декабре 2018 Андрея Калинина задержали . Вину он не признал. В краевой прокуратуре рассказали, что взяткодателей, а также посредника в передаче денег освободили от уголовной ответственности в связи с активным способствованием в раскрытии и расследовании преступлений.

Андрей Калинин закончил с красным дипломом Сибирский государственный технологический университет по специальности «лесное и лесопарковое хозяйство». С 2007-го по 2009 годы он возглавлял агентство лесной отрасли Красноярского края, затем занимал руководящие должности в департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана». Кресло главы межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Калинин занял в 2018 году.

Илья Николаев