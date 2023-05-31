«ПФО Западная Сибирь» планирует ввести логопарк в Новосибирской области к 2028 году

Компания «ПФО Западная Сибирь» планирует ввести в эксплуатацию логистический центр в Новосибирской области к 2028 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального минэкономразвития. Получить разрешение на строительство компания рассчитывает до конца 2023 года.

В ноябре 2021 года власти региона сообщали о выделении в аренду без торгов «ПФО Западная Сибирь» земельного участка в Станционном сельсовете под реализацию масштабного инвестпроекта – логопарка на площади 684,5 тыс. кв. м. Весной того же года компания сообщала, что сдать объект планируется в 2026 году, окупить вложения в объеме 12 млрд руб. – к 2032 году.

ООО «ПФО Западная Сибирь» зарегистрировано в Новосибирской области в феврале 2021 года, уставной капитал – 10 тыс. руб. В компании 100% принадлежит ООО «Проект девелопмент».

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Оксана Павлова