Майя Санду считает, что Молдавия вступит в ЕС к 2030 году вместе с Приднестровьем

Президент Молдавии Майя Санду ожидает, что к 2030 году страна вместе с Приднестровьем может присоединиться к Евросоюзу (ЕС), несмотря на попытки России дестабилизировать ситуацию. Такое мнение госпожа Санду выразила в интервью Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

По словам Майи Санду решить молдавско-приднестровский конфликт удастся разрешить после проведения экономических реформ. «Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение. Это наша цель 100%»,— добавила она.

Власти Молдавии считают, что Россия «путем разжигания нестабильности, поддержки прокремлевских политических сил и организации акций протеста против реформ» стремится помешать стремлению страны стать членом Евросоюза. Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдовы, при этом, отмечает Bloomberg, в Приднестровье остается свыше 1 тыс. российских военнослужащих.

«К сожалению, Россия еще много лет будет оставаться источником нестабильности. Мы почувствовали попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать наши усилия по созданию сильных институтов и реализации демократических процессов, и поэтому интеграция в ЕС так важна для нас»,— сказала госпожа Санду.

4 марта 2022 года Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз. В конце июня прошлого года Молдавия получила кандидата в ЕС. Молдавские власти хотят сделать евроинтеграцию страны безальтернативной. Курс на вступление в ЕС могут закрепить в конституции Молдавии — об этом говорится в резолюции, принятой 21 мая на многотысячном митинге в Кишиневе. Противодействовать вступлению страны в ЕС пытаются политики, ориентированные на Москву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир, труд, Майя».

Милена Костерева