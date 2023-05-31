«Ядро» анонсировала выпуск планшетов

Группа «Ядро» (Yadro; входит в «ИКС Холдинг») объявила о запуске производства линейки планшетов под маркой Kvadra (судя по сайту бренда, под этой маркой уже продаются моноблоки и мини-ПК). Устройства будут производиться заводе в Дубне, флагманский планшет из линейки Kvadra_T будет стоить 39,9 тыс. руб., говорится в сообщении компании, поступившем в «Ъ». Первое устройство «Ядро» планирует представить на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» 31 мая. В 2023 году линейку устройств планируют дополнить ноутбуками и персональными компьютерами.

Планшеты работают на базе мобильной операционной системы KVADRA OS, разработанной на основе Android Open Source Project (AOSP), на устройства будет предустановлен российский магазин мобильных приложений Rustore. Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС «Аврора».

О том, что «Ядро» планирует выпустить планшет на собственной мобильной операционной системе, «Ъ» сообщал еще 5 апреля: тогда компания искала команду разработки мобильной операционной системы на базе открытого исходного кода Android. Судя по данным единого реестра сертификатов соответствия (его ведет Росаккредитация), первая партия планшетов торговой марки Kvadra была задекларирована для ввоза в Россию еще в декабре прошлого года. Датой начала действия декларации о соответствии указано 16 декабря 2022 года, а датой окончания — 15 декабря 2027 года. Планшеты, судя по декларации, произвели на одном из заводов в китайском Шэньчжэне.

Никита Королев, Нижний Новгород