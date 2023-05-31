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Коммерсантъ FM
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Два теплохода столкнулись на Лене в Иркутской области

На реке Лена в Иркутской области столкнулись два грузовых теплохода, один из них сел на мель, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, пострадавших нет, разлива топлива не произошло.

В пресс-релизе ведомства говорится, что ЧП произошло с участием теплохода РТ-482 с баржей МП-2552, груженной углем, и теплохода «Капитан Каблуков» с баржей МП-2591, груженной плитами. Они столкнулись на 3617,5 км реки Лены в Усть-Куте.

На место направлен Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Лаура Кеффер

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