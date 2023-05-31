Обломки ракеты КНДР с военным спутником-шпионом упали в Желтое море

Запуск северокорейской ракеты с военным спутником-шпионом прошел неудачно. Ракета упала в Желтое море в связи с неполадками в двигателе. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Власти КНДР надеются запустить новую ракету в ближайшее время.

По данным агентства, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был запущен военный разведывательный спутник «Маннигён-1» («Телескоп-1»). На этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» возникла неполадка с двигателем. Ракета упала в Желтое море.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что обломки ракеты нашли примерно в 8.05 (02.05 мск) в море примерно в 200 км к западу от острова Очхандо. Сейчас обломки достают со дна. Власти Южной Кореи и Японии осудили запуск КНДР.

Ранее южнокорейские военные сообщили о пуске КНДР «ракеты-носителя» из района Тончханни провинции Пхенан-Пукто КНДР. Она пролетела над Желтым морем западнее от южнокорейского острова Пэннёндо. Во время полета ракета исчезла с радаров.

Анастасия Ларина