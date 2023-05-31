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Коммерсантъ FM
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Южнокорейские военные сообщили о пуске КНДР «ракеты-носителя»

Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи сообщил, что с территории КНДР в 06:29 (00:29 мск) был произведен пуск «космической ракеты-носителя». Заявление приводит агентство Yonhap.

Запуск был совершен из района Тончханни провинции Пхенан-Пукто КНДР. Ракета пролетела над Желтым морем «далеко к западу» от южнокорейского острова Пэннёндо. Во время полета ракета исчезла с радаров. Южнокорейские военные выясняют, взорвалась она в воздухе или упала, не достигнув заявленного места падения.

Ранее власти Северной Кореи сообщили о намерении запустить спутник с помощью «космической ракеты-носителя» в период с 31 мая по 11 июня. Резолюция Совета Безопасности ООН, отмечает агентство Yonhap, запрещает космические запуски с использованием баллистических ракет.

Анастасия Ларина

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