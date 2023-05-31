Члены фракции КПРФ в парламенте Приморья провели пикет

Сегодня перед очередным заседанием законодательного собрания Приморского края восемь человек, в том числе несколько членов фракции КПРФ, провели пикет. Участники пикета выступили против недопущения представителей компартии в составы формируемых участковых избирательных комиссий (УИК).

Пикетчики, выстроившись в цепочку перед входом в здание правительства и парламента Приморья, держали в руках плакаты: «Требуем честных выборов», «Слабо победить без карманных комиссий?!», «В каждый УИК по коммунисту», «Кожемяко (губернатор Приморья — «Ъ») боится контроля?», «Выборы без выбора», «Не смоги купить — значит, снимем?». Пикет продлился около 20 минут, полиция в происходящее не вмешивалась.

Приморская региональная организация КПРФ может отказаться от выдвижения кандидата на пост губернатора региона на предстоящих в сентябре выборах. Коммунисты возмущены тем, что при формировании УИК кандидаты от партии в массовом порядке не включаются в их состав. Например, в Ленинском районе Владивостока, по уточненным данным, из 53 комиссий представители КПРФ не вошли в состав 47 из них.

Лидер приморских коммунистов Анатолий Долгачев сообщил «Ъ», что решение о возможности бойкотирования выборов губернатора будет принято на пленуме крайкома 11 июня.

Алексей Чернышев, Владивосток