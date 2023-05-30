Потоп — разберемся

Прокуратура Пермского края поддержала в арбитражном суде требования ПЗ «Машиностроитель» об отмене постановления регионального правительства «Об использовании материалов катастрофического затопления». Надзорный орган согласился с позицией промышленников, что действие оспариваемого акта создает проблемы для реализации программы по импортозамещению. При этом научно-техническое обоснование определения зоны затопления в случае гидрологической аварии не является современным. Прокуратура обратилась к краевым властям с просьбой актуализировать законодательство, но, по мнению последних, это невозможно из-за наличия арбитражного спора.



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В судебный процесс, в рамках которого оборонный завод «Машиностроитель» и девелопер «Железно Пермь» оспаривают постановление правительства «Об использовании материалов катастрофического затопления» от 9 ноября 2007 года, вступила прокуратура. Представитель надзорного органа Кристина Орлова заявила, что прокуратура поддерживает требования промышленников и застройщика. Госпожа Орлова указала, что пермский завод намерен построить новые производственные мощности для реализации программы импортозамещения в части изготовления реверсивных устройств для перспективного двигателя ПД-8. Наличие постановления, как считает прокуратура, существенно влияет на стоимость проекта и скорость его реализации. Площадка, где планируется возвести цеха, находится в зоне катастрофического затопления, поэтому имеет ряд ограничений для производства строительных работ.

По данным Кристины Орловой, актуальность научно-технического обоснования, по итогам которого была рассчитана зона катастрофического затопления, ничем не подтверждена. «Его выводы противоречат гораздо более новым исследованиям, на основе которых был издан приказ Камского бассейнового водного управления об определении зоны подтопления и затопления»,— пояснила госпожа Орлова. Она рассказала, что, увидев противоречия в нормативных актах, прокуратура предложила краевым властям актуализировать постановление. «Но в ответе было указано, что это сейчас является предметом спора»,— говорит сотрудник прокуратуры.

Представитель «Железно Пермь» Алексей Мущинкин отметил, что сейчас есть два противоречащих акта, которые определяют зоны затопления: постановление правительства и приказ КБВУ. При этом один из участков, которые намерен застроить девелопер, попадает в зону затопления, установленную правительством, но по приказу Камского управления на площадку никаких ограничений не накладывается. Согласно постановлению правительства, площадка относится к зоне с особыми условиями использования территорий. «Для начала строительных работ необходимо провести отсыпку площадки до уровня, который превышает затопляемый, и построить дамбу обвалования»,— рассказывает господин Мущинкин.

Также он считает, что ограничения, которые накладываются постановлением, незаконны, поскольку на них нет ссылок в Едином государственном реестре недвижимости. «Если говорить о затоплении, то информация о зонах с условиями ограниченного использования указана в ЕГРН со ссылкой на приказ КБВУ»,— продолжает Алексей Мущинкин. Согласно Земельному кодексу, права и обязанности относительно участка возникают только если есть соответствующая ссылка в ЕГРН. Представитель «Железно Пермь» отметил, что информации о зонах катастрофического затопления нет ни в генплане Перми, ни в правилах землепользования и застройки. По мнению заявителя, в результате сложилась ситуация, которая нарушает права владельца участка, поскольку он должен нести дополнительные затраты при строительстве. «Теоретически его вообще могут изъять»,— предполагает господин Мущинкин.

Иван Шатров из министерства градостроительства и архитектуры Пермского края ответил на это, что госорган продолжает настаивать на отказе в удовлетворении требований ответчиков. По его словам, на момент принятия спорного решения в законодательстве вообще не было такого понятия относительно территорий с ограничениями для использования, как «зона катастрофического затопления». «По­этому для правового регулирования сложившейся ситуации было принято постановление регионального уровня». При этом представитель минстроя полагает, что федеральным законодательством об изменениях в градостроительный кодекс установлено: зоны ограниченного использования территорий остаются до сих пор действующими. «Кроме того, правила землепользования и застройки, а также генплан сами по себе не устанавливают зоны ограниченного использования территорий, а лишь фиксируют те, которые установлены другими правовыми актами»,— уточнил он.

Рассмотрение дела продолжится 26 июня. Согласно решению суда, министерство градостроительной деятельности станет в споре заинтересованным лицом, а ответчиком — правительство края в лице администрации.

Дмитрий Астахов