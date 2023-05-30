Поднебесная жмет на газ

Китайский автопром продолжает наполнять региональный рынок новыми брендами. В ближайшие месяцы в Пермь зайдут сразу пять китайских марок, ранее не представленных в регионе. В мае группа «Альфа-Гарант» уже открыла в краевой столице салон кроссоверов Forthing. Летом ожидается запуск еще нескольких брендов из Поднебесной — SWM, Jaecoo, Livan и Jetour. Планируется открытие салона BAIC. Все они суббренды или самостоятельные участники авторынка. По словам экспертов, некоторые из новых брендов малоизвестны не только в РФ, но и в Китае, поэтому их ожидают не очень активные продажи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Inex Mototrs в ВК Фото: страница Inex Mototrs в ВК

В Пермь зашел новый китайский бренд автомобилей Forthing, эти машины выпускает одно из подразделений китайского концерна Dongfeng. В мае салон «Ixen Motors Пермь» по продаже Forthing открыла группа «Альфа-Гарант» (продает также УАЗ), сообщается в официальной группе автоцентра в соцсети «ВКонтакте». Салон находится на улице Героев Хасана, 105б, там же работают автосервисы группы. По данным «Известий», российский импортер Ixen Motors Rus привез весной в РФ две модели Forthing: кроссовер T5 EVO (цены около 2,9 млн руб.) и минивэн Yacht (3,9–4 млн руб.).

Столичная группа компаний «Обухов» готовится открыть в Перми салон другого китайского бренда — SWM. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в холдинге, продажи SWM планируется начать в краевом центре «ближе к середине июля». Продавать машины будут на шоссе Космонавтов, 332а, по одному адресу с другим китайским брендом «Обухова» — GAC Motor. Этой весной выпуск трех китайских кроссоверов SWM начался на калининградском заводе «Автотор», а в апреле группа «Обухов» стала эксклюзивным дистрибьютором SWM в России.

Бренд SWM основали в Италии в 1971 году, сейчас он входит в состав китайской компании Shineray Group. Если ранее аббревиатура SWM расшифровывалась по именам основателей — Пьеро Сирони и Фаусто Вергани, то теперь — Speedy Working Motors, пишет Autonews.

Управляющий «Экскурсом» Роман Кибасов рассказал, что в июле-августе «Экскурс» начнет продажи другого автомобиля из Поднебесной — Jaecoo. Кроссоверы Jaecoo представляют собой премиальный суббренд Omoda, дилерство которой группа получила в конце 2022 года. Салон Jaecoo откроется на шоссе Космонавтов, 361.

Источник в сфере автобизнеса сообщил, что в ближайшие месяцы на пермский рынок выйдут еще несколько новых брендов, например BAIC, продвигаемый одним из крупнейших госхолдингов Китая BAIC Group, или Beijing Automotive Group Co. Выпускать его будет российский «Автотор». По сведениям собеседника, начать продажи BAIC может «Автопрестиж», недавно получивший дилерство Kaiyi. В Перми также начнут продавать Livan (бывший Lifan, владельцем которого стала Geely). Зайдет на местный рынок бренд Jetour, это «дочка» Chery, созданная в 2018 году. В сервисе 2ГИС значится, что центры продаж Livan и Jetour откроет «Форвард-Авто» на шоссе Космонавтов, 105б. В «Форвард-Авто» «Ъ-Прикамье» пояс­нили, что салон Livan планируется запустить ориентировочно в середине июня, а Jetour в конце июня — начале июля.

На фоне ухода из РФ большинства иностранных брендов дилеры стали активно налаживать сотрудничество с китайскими производителями. Почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов. Verra получила дилерство Exeed и Skywell, а этой весной и Geely. В то же время компания «Обухов» (Volvo), продававшая в Перми Geely, не смогла сохранить дилерство этого бренда. Автохолдинг «Экскурс» начал продавать автомобили FAW, а также вместе с «Сатурн-Р-Авто» и «Форвард-Авто» стал дилером Omoda. В декабре «Экскурс» получил дилерство Chery.

По словам гендиректора Verra Анны Бояршиновой, на российском рынке сейчас официально представлено более 20 автомобильных брендов из Китая, а всего их больше 100. В ближайший год будут приходить новые бренды, а какие-то — уходить, считает собеседник. «Рынок китайских автомобилей еще не сформировался, прогноз дать сложно, но любая новинка — хорошо для рынка и больше выбора для клиента»,— говорит госпожа Бояршинова. Рост продаж будет зависеть от множества факторов, в числе которых качество автомобиля, имидж производителя, доступность машин в наличии у дилера, продвижение бренда на рынке и многое другое.

Автомобильный консультант, член совета директоров ГК «Июль авто» (Lada, автомобили с пробегом; Челябинск) Алексей Деткин говорит, что ранее многие китайские компании не имели в РФ такого широкого рынка. Но в связи с санкциями, переизбранием председателем КНР Си Цзиньпина и направлением политики КНР в сторону России наполнение российского рынка китайскими машинами продолжит набирать обороты. По мнению эксперта, Forthing и SWM — малоизвестные в РФ бренды. «Я не вижу, что эти машины будут в России очень активно продаваться, если они в Китае не очень известны»,— полагает Алексей Деткин. BAIC, Livan и Jetour, которые могут зайти в Пермь, а также Jaecoo член совета директоров ГК «Июль авто» считает интересными автомобилями хорошего качества, которые будут востребованы у покупателей.

«Емкость рынка после ухода основных игроков довольно большая, и возможности у заходящих брендов есть. Перспективы новых китайских брендов в Перми во многом будут зависеть от каждого конкретного бренда и, в частности, от политики дистрибьютора. Если будет проводиться грамотная политика, а дилерам окажут максимальную поддержку, то у новых автомобильных марок есть будущее в Перми»,— высказался управляющий «Экс­курса» Роман Кибасов.

Гендиректор холдинга «Автопрестижа» Артем Кононов не стал комментировать возможность получения компанией дилерства BAIC. Господин Кононов считает, что новые китайские бренды имеют перспективы к развитию продаж в Перми. «Наш авторынок сильно провалился по сравнению с 2020 годом. На фоне дефицита китайские бренды будут продаваться, а потом будут действовать рыночные законы. Кто даст хорошее качество продукта и обслуживания, тот и останется на рынке и займет лидирующие позиции»,— уверен гендиректор «Автопрестижа».

Евгения Ахмедова