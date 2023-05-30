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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла закон об исключении отягчающих обстоятельств при наказании полицейских

Госдума России приняла закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником полиции. Теперь документ будет передан на утверждение в Совет федерации.

Законопроект был разработан и внесен в парламент четырьмя членами думской фракции КПРФ — зампредом ЦК Компартии Юрием Афониным, депутатами Денисом Парфеновым, Юрием Синельщиковым и Николаем Коломейцевым, следует из данных, размещенных в базе законопроектов ГД.

Документом предлагается исключить из ст. 63 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» пункт «о», что таковым является совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Поправка появилась в УК РФ в 2010 году в рамках «полицейской реформы», соответствующий закон подписал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента России.

Депутаты-коммунисты посчитали, что наличие статуса сотрудника МВД у обвиняемого не должно считаться отягчающим обстоятельством, так как это является «дискриминацией полицейских» по сравнению с работниками других государственных органов. Авторы законопроекта обратили внимание, что правопорядок в России также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ и др., однако их этот пункт не касается. Также авторы законопроекта в пояснительной записке подчеркнули, что на данный момент в России «менее 1% преступлений совершается правоохранителями и менее трети процента — именно служащими МВД».

Александр Кислов

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