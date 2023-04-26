Доверительное приращение

На фоне возросшей турбулентности финансовых рынков и взаимной «заморозки» финансовых активов со стороны РФ и зарубежных стран российские управляющие компании показали неплохие финансовые результаты по итогам 2022 года. Вознаграждение компаний снизилось менее чем на 7%, тогда как чистая прибыль выросла на 70%. При этом УК в целом сохранили персонал и собираются развивать услуги как на локальном рынке, так и за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Выручка от услуг доверительного управления (ДУ) российских УК по итогам 2022 года сократилась на 6,6%, до 62,1 млрд руб. При этом чистая прибыль выросла на 70%, до 35 млрд руб. Это следует из отчетности, проанализированной “Ъ”, более 240 компаний, проработавших на рынке больше года. На эти компании приходилось более 90% выручки за услуги ДУ в 2020 году. С началом СВО ЦБ разрешил УК не публиковать финансовые показатели, чем воспользовалась значительная часть компаний, особенно крупных (см. “Ъ” от 15 ноября 2022 года). Теперь, по словам директора отдела рейтингов страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Дианы Сергиенко, компании начали публиковать данные, потому что Банк России отменил послабления в части нераскрытия финансовой отчетности.

Негативное влияние на результаты компаний оказали высокая волатильность на финансовых рынках в минувшем году, а также блокировка иностранных ценных бумаг управляющих компаний и их клиентов на счетах НРД в Euroclear. От этого сильнее всего пострадали крупные компании, значительная часть бизнеса которых приходится на высокомаржинальные продукты, доступные как розничным, так и состоятельным инвесторам. У ряда компаний выручка сократилась на треть. «Уменьшение выручки произошло и по международным клиентам, так как по ним активы оказались заблокированными в НРД как активы недружественных нерезидентов»,— отметил гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев.

Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний за 2022 год Название компании Выручка от услуг ДУ (млрд руб.) Изм. за год (%) Расходы на персонал (млрд руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%) «Альфа-Капитал» 7,82 -31,6 2,87 -44,1 1,05 251,3 «Первая» 7,00 -22,6 1,55 16,8 3,53 20,6 «ВИМ Инвестиции» 4,82 -33,2 1,69 -11,0 0,99 -34,2 «Монетный двор Траст» 3,25 — 0,01 10,6 2,59 0,2 Группа УК «Регион» 2,89 67,0 0,37 -11,0 2,27 94,7 «ААА Управление капиталом» 2,46 -10,8 1,17 42,0 1,08 -28,9 «Лидер» 2,31 25,8 1,14 16,1 1,33 19,8 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 2,09 -4,6 0,36 0,4 1,49 0,1 «Трансфингруп» 2,08 30,3 0,58 24,7 1,19 52,8 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1,98 -22,4 0,33 -20,7 2,50 63,9 УК ФГ БКС 1,88 -1,8 0,53 1,5 0,70 35,2 «Открытие» 1,41 -15,2 0,36 2,5 0,38 65,8 «Частные активы» 1,29 -20,5 0,55 -10,3 0,24 -70,9 «Локо-Инвест Управление активами» 1,08 349,1 0,44 308,0 0,46 582,8 Группа компаний «Апрель Капитал» 1,05 1,7 0,27 2,4 0,56 6,6 Управляющие компании «Райффайзен Капитал» и «РСХБ Управление активами», получившие свыше 1 млрд руб. выручки по итогам 2020 года, не раскрыли информацию по 2021 и 2022 годам. Компании ранжированы по величине выручки. Источник: по данным отчетности компаний.

Лучше обстояли дела у небольших компаний с выручкой меньше 1 млрд руб. Среди таких компаний две трети смогли нарастить показатели, причем у многих рост был на десятки процентов. Как отмечает Диана Сергиенко, многие подобные компании специализируются на вложениях в недвижимость или реализуют узкие проекты в рамках закрытых паевых фондов. «Выручка таких компаний более стабильна в периоды высокой рыночной турбулентности»,— отмечает эксперт.

Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, расходы на персонал сохранились на уровне 2021 года. Причем ряд компаний увеличили расходы в два—четыре раза, нередко это касалось компаний, недавно вышедших на рынок. «Увеличение количества сотрудников и рост сопутствующих расходов обусловлен ростом числа клиентов и средств под управлением в размерах, необходимых для обеспечения необходимого качества обслуживания и результатов управления активами»,— отметил гендиректор «РБ Капитал» Олег Галкин. В УК «Первая» пояснили причину роста расходов проведенной индексацией вознаграждения сотрудников.

В случае компаний, сокративших расходы, это не всегда было связано с сокращением персонала. Финансовый директор УК «Альфа-Капитал» Александр Списивый пояснил произошедшее в компании снижение расходов на персонал в первую очередь уменьшением переменной части выплат. «Сокращений персонала мы не проводили, наоборот, привлекали кадры для наращивания ряда компетенций»,— отметил он.

Несмотря на непростые рыночные условия, компании не планируют менять свои стратегии развития. Александр Списивый отмечает, что стратегическим приоритетом УК остается развитие продуктов и сервисов для частных инвесторов. Наряду с расширением возможностей на локальном рынке компания создает инструменты для «многополярных инвестиций», в частности в Азии и на Ближнем Востоке, отмечает господин Списивый. В «ТКБ Инвестмент Партнерс» планируют наряду с институциональным бизнесом развивать и розничный сегмент через банковские сети. «Направление работы с состоятельными клиентами мы переосмыслим в пользу высоко состоятельных клиентов в формате multy family office»,— отметил Дмитрий Тимофеев.

Компании продолжат активно вкладывать и в дальнейшую цифровизацию бизнеса. В УК «Первая» акцент будут делать на повышение технологичности сервисов, обеспечение устойчивости, кибербезопасности и внедрении инновационных технологий. БКС будет повышать «доступность инвестиций через цифровую инфраструктуру, возможность быстро управлять собственным капиталом, переаллоцировать средства из одних рынков и продуктов в другие», отметил заместитель председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин