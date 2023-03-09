Пайщики возвращаются к риску

После массового вывода средств с рынка коллективных инвестиций в начале года в феврале инвесторы начали возвращаться. В результате чистый отток из розничных ПИФов составил всего лишь чуть больше 100 млн руб., тогда как в январе он достигал 3 млрд руб. Предпочтение частные инвесторы отдавали как самым консервативным фондам денежного рынка, так наиболее рискованным фондам акций (на фоне подъема фондового рынка). Все большим спросом пользуются и ПИФы с регулярными выплатами доходов, которые можно рассматривать как некие аналоги депозитных счетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В феврале 2023 года объем привлеченных средств в розничные ПИФы почти сравнялся с объемом выведенных средств. По данным Investfunds, в минувшем месяце чистый отток из открытых и биржевых ПИФов составил всего 100 млн руб. В январе продажи паев превышали 3 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 февраля). Основной отток средств произошел за счет открытых фондов, чистые выводы из них составили 0,63 млрд руб., что более чем втрое меньше, чем месяцем ранее. В то же время в биржевые фонды было инвестировано 0,53 млрд руб., что наполовину компенсировало отток января.

Инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды облигаций. По итогам февраля чистый отток из них составил около 4,5 млрд руб., что на 0,5 млрд руб. больше, чем в январе. Это произошло на фоне роста ставок (и соответственно, снижения котировок) на долговом рынке. В частности, доходность среднесрочных выпусков ОФЗ поднялась на 15–40 базисных пунктов (б. п.), до 8,5–9,5% годовых, долгосрочных — на 50–55 б. п., до 11% годовых.

«Основная краткосрочная идея, влияющая на поведение инвесторов,— это рост цен вслед за снижением ключевой ставки. Однако она пока не реализуется, некоторые инвесторы начинают терять терпение, сомневаться в том, что денежно-кредитная политика ЦБ будет смягчаться»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

В условиях роста ставок на долговом рынке частные инвесторы с большим интересом стали смотреть на вложения в фонды денежного рынка. За месяц клиенты вложили в такие фонды свыше 1,5 млрд руб. против 0,34 млрд руб. месяцем ранее. «Инструменты денежного рынка сейчас предлагают довольно хорошую доходность, они оттягивают на себя средства розничных инвесторов. В таких фондах они заняли комфортную выжидательную позицию»,— отмечает господин Барк.

Одновременно значительные притоки идут в более рисковые фонды акций и смешанного типа. Вложения в фонды данных категорий за месяц составили 0,9 млрд руб. и 1,4 млрд руб. соответственно. Если в случае ПИФов акций притоки остались возле показателя января, то в случае фондов смешанных инвестиций они превысили его более чем в полтора раза. Этому способствуют привлечения в ПИФы с выплатой промежуточного дохода: почти 6 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. больше итога января. Инвесторов привлекает возможность получения регулярных выплат, что роднит продукт с банковскими депозитами.

«Так как клиенты фондов с выплатой дохода остаются владельцами паев, они не упускают выгоду от возможного роста российского рынка»,— отмечает глава отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Также эти фонды являются относительно новым продуктом, что тоже стимулирует интерес к ним, считает директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко.

В ближайшие месяцы управляющие ожидают чистых привлечений на рынке коллективных инвестиций, чему будет способствовать наблюдающийся в последнее время рост фондового рынка. За последние две недели индекс Московской биржи поднялся почти на 6% и приблизился к уровню 2300 пунктов. «После того как десятый пакет санкций со стороны ЕС был принят, неопределенность ушла, и российский фондовый рынок достаточно быстро отрос»,— отмечает Андрей Макаров.

Ужесточение риторики Банка России в отношении ключевой ставки вряд ли окажет сильное влияние на притоки в ПИФы, считают на рынке. «Пока мы не видим тренда на рост ставок депозитов, способного ослабить интерес к фондам,— отмечает господин Лавриненко.— Мы ожидаем смещения акцента на фонды российских акций, так как видим улучшение как ожиданий компаний, так и консенсуса аналитиков по динамике российской экономики».

Виталий Гайдаев