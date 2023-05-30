УФАС придется взглянуть на вывеску

Управление ФАС по Башкирии намерено обжаловать решение арбитражного суда республики по иску ульяновского ООО «Каштан» (владеет сетью «Аптека 02 плюс») к ведомству. В июле 2022 года управление отказало в удовлетворении жалобы компании на конкурента — ООО «Фармацевтическая фирма «Илья». По мнению «Каштана», уфимская компания, владеющая сетью «Леко», нарушила ФЗ «О защите конкуренции», сменив вывеску своей аптеки на похожую с «Аптека 02 плюс». УФАС не нашло нарушения закона, но суд обязал его повторно рассмотреть жалобу «Каштана». Юристы считают решение суда обоснованным — ведомству было указано на нарушение процедуры рассмотрения жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал незаконным отказ республиканского УФАС возбуждать дело по жалобе владельца сети «Аптека 02 плюс» — ООО «Каштан» к «Фармацевтической фирме „Илья“». В июне 2022 года «Каштан» пожаловался в антимонопольную службу на вывеску аптеки «Леко» на проспекте Октября в Уфе, в которой использована цветовая гамма, до степени смешения похожая на его фирменные цвета. В УФАС, рассмотрев жалобу, нарушений не нашли.

В суде представитель «Каштана» пояснил, что компания использует зарегистрированный товарный знак «Аптека 02 плюс» по договору с его правообладателем — ООО «Дон» (Саратовская область). Знак представляет собой надпись «Аптека 02 плюс» белым шрифтом на синем фоне. Аптека «Леко», отметил он, находящаяся в соседнем помещении, сначала использовала вывеску в зелено-бело-голубой цветовой гамме, но затем сменила ее на новую: подложка стала синего цвета, а название «Аптека Леко» — белого. Кроме того, над входом в «Леко» была размещена дополнительная вывеска в сине-белых тонах с надписью «Вход в аптеку» и с «двумя крупными стрелками, указывающими направление». «Для среднестатистического потребителя две аптеки визуально представляются как одна, вход в которую осуществляется именно через дверь помещения аптеки ООО «ФФ „Илья“»,— отметил представитель «Каштана» в суде.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Каштан» зарегистрировано в Ульяновске в 2011 году. Учредитель — Лидия Рунова. В 2022 году компания получила 6,2 млн руб. прибыли при выручке 100 млн руб. По данным из открытых источников, сеть компании одна из самых крупных в Уфе — в городе около 50 «Аптек 02 плюс».

ООО «Фармацевтическая фирма „Илья“» учреждено в Уфе в 1995 году. Бенефициаром компании выступает Олег Муров. Компания владеет сетью из 16 аптек «Леко» в Уфе. По итогам 2022 года при выручке 418,9 млн руб., чистая прибыль компании составила 12,6 млн.

Представитель УФАС просил суд отказать в удовлетворении иска. В управлении считают выводы «Каштана» о смешении обозначений необоснованными. Аналогичный отзыв в суде предоставила «Фармацевтическая фирма „Илья“».

Суд, изучив мнения сторон, пришел к выводу, что антимонопольная служба на стадии возбуждения дела должна была сначала исследовать наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства, а она, вопреки ФЗ «О защите конкуренции», фактически оценила доказательства по существу. Таким образом, решил суд, спорное решение УФАС было принято «вне рамок установленной процедуры». Суд обязал ведомство повторно рассмотреть заявление «Каштана».

Даже в случае отсутствия в обращении документов, свидетельствующих о признаках нарушения законодательства, антимонопольный орган не отказывает в возбуждении дела, а оставляет заявление без рассмотрения, что не является препятствием для повторного обращения, отмечает ведущий юрист Intellect Евгений Комолов. «Суд справедливо указал на то, что антимонопольный орган вместо того, чтобы оценить доводы о признаках недобросовестной конкуренции, решил рассмотреть заявление по существу, что не может быть сделано на такой подготовительной стадии как возбуждение антимонопольного дела. Такое по сути заочное рассмотрение заявления лишило заявителя тех прав, которыми он наделяется после возбуждения антимонопольного дела, в том числе: представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, давать пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам»,— полагает эксперт.

Наталья Балыкова