К бывшим прокурорам подошли со всей строгостью

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Олег Горбунов, занимавший в 2009–2018 годах должность первого заместителя прокурора Башкирии, который обвинялся в получении взяток, приговорен к 17 годам лишения свободы со штрафом в 40 млн руб. Остальные подсудимые, среди которых были и другие экс-сотрудники надзорного ведомства, получили от 5 до 16 лет заключения со штрафами в размере от 8 млн руб. до 25 млн руб. Реальные сроки лишения свободы назначили даже тем фигурантам дела, которых гособвинение просило наказать условно. Адвокат Олега Горбунова сообщил «Ъ-Уфа», что не согласен с приговором и намерен его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов (слева) приговорен к 17 годам лишения свободы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов (слева) приговорен к 17 годам лишения свободы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Судья Бабушкинского райсуда Москвы Евгения Бабинова огласила приговор по уголовному делу, фигурантами которого стали бывшие высокопоставленные сотрудники прокуратуры Башкирии. Олегу Горбунову, который занимал должность первого заместителя прокурора Башкирии в 2009–2018 годах, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом 40 млн руб. Ему также запретили в течение 12 лет после освобождения занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишили чина «государственный советник юстиции третьего класса».

Экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин приговорен к 16 годам колонии и штрафу в 25 млн руб. Ему также на 12 лет запретили занимать должности в государственных и правоохранительных органах и лишили чина «старший советник юстиции».

Бывший заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артур Шаретдинов получил восемь с половиной лет лишения свободы и был оштрафован на 20 млн руб. Ему запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах в течение пяти лет. Экс-надзорщик лишен чина «старший советник юстиции».

Адвокат Рашид Сафеев был приговорен к восьми годам и штрафу в размере 10 млн руб., предприниматель Феим Мухитов — к семи годам со штрафом 20 млн руб., а бывший депутат горсовета Уфы, ныне предприниматель Вадим Рамазанов — к пяти годам со штрафом 8 млн руб.

Все осужденные должны отбывать наказание в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени участия в тех или иных преступных эпизодах подсудимые были признаны виновными в получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (п. «а», п. «б» ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Гособвинение в прениях просило отправить Олега Горбунова в колонию на 19 лет и обязать его выплатить 80 млн руб. штрафа, Рамиля Гарифуллина — на 18 лет и оштрафовать на 80 млн руб., Артуру Шаретдинову назначить девять лет и 24 млн руб. штрафа, а Рашиду Сафееву — девять лет и обязать выплатить15 млн руб.

Предпринимателям Феиму Мухитову и Вадиму Рамазанову гособвинитель просил назначить условные сроки — пять и семь лет соответственно и по 40 млн руб. штрафа, поскольку оба сотрудничали со следствием.

Как было установлено в суде, Олег Горбунов получил 5,3 млн руб. за прекращение некоторых уголовных дел, Рамиль Гарифуллин и Рашид Сафеев выступали посредниками при получении денег. За отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Уфы Олег Горбунов и Артур Шаретдинов при посредничестве Рамиля Гарифуллина и Феима Мухитова, отмечали в Генпрокуратуре, получили 8 млн руб. Еще 3 млн руб. Олегу Горбунову выплатили за прекращение уголовного преследования по факту организации некоего убийства.

В 2017 году Олег Горбунов вынес «отказное» постановление по уголовному делу (позднее решение Олега Горбунова отменил тогдашний заместитель генпрокурора России Виктор Гринь), возбужденному региональным управлением СКР в отношении чиновников мэрии Уфы, которых подозревали в превышении должностных полномочий при исполнении программы расселения ветхого жилья. Обвиняемым по этому уголовному делу проходил бывший первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов. В 2019 году он был оправдан.

Рамиль Гарифуллин, по материалам дела, получил взятки на общую сумму 3,5 млн руб. за привлечение к уголовной ответственности по факту вымогательства и нанесения телесных повреждений, за непринятие мер по истребованию и проверке законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты, а также решение кадровых вопросов. Кроме того, он вместе с Вадимом Рамазановым, по данным правоохранителей, покушался на посредничество в получении должностными лицами прокуратуры республики 4 млн руб. за неоспаривание одного из решений Арбитражного суда Башкирии.

Коррупционные схемы в башкирской прокуратуре были выявлены после того, как в начале осени 2017 года сотрудники УФСБ задержали Рамиля Гарифуллина, а затем — Феима Мухитова.

Олег Горбунов был задержан в октябре 2018 года в аэропорту Шереметьево.

Уголовное дело должен был рассматривать Кировский райсуд Уфы, но после утверждения обвинительного заключения заместитель генерального прокурора Виктор Гринь обратился в Верховный суд России с ходатайством о передаче дела в Бабушкинский райсуд Москвы, так как решения башкирского суда могут быть в дальнейшем поставлены под сомнение «с точки зрения критерия беспристрастности» и «как не отвечающие принципу справедливости».

Адвокат Олег Бессонов, представляющий в суде интересы Олега Горбунова, сообщил «Ъ-Уфа», что считает приговор своему подзащитному необоснованным и намерен его обжаловать. Получить комментарии защитников остальных подсудимых не удалось.

Венера Хисамова