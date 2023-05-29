Газ выдавливает в Азию

Резкое снижение цен на газ в Европе на прошлой неделе привело к образованию существенной азиатской «премии» на рынке СПГ впервые с конца января. Если тенденция сохранится, часть спотовых грузов, вероятно, будет перенаправлена в Азию, что может постепенно стабилизировать цены в Европе. Однако спрос на газ в Азии остается неопределенным: Китай не наращивает покупки спотового СПГ в этом году, а другие развивающиеся страны Азии, такие как Индия, Бангладеш и Пакистан, станут увеличивать импорт только в случае дальнейшего снижения цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Галопирующее снижение цен на газ на европейском рынке во второй половине мая вызвало возвращение «азиатской премии», которая в целом отсутствовала с января. Суть в том, что спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии (индекс Platts JKM) в конце прошлой недели на 19%, или на $1,5 за MBTU, превысили спотовые котировки на нидерландском хабе TTF. Это произошло почти исключительно из-за падения котировок TTF на прошлой неделе на 17%, до $7,7 за MBTU.

Обычно в ситуациях, когда «азиатская премия» приближается к $2 за MBTU, происходит перенаправление спотовых грузов из Атлантического в Тихоокеанский бассейн, так как такой размер премии может покрыть более высокие затраты на транспортировку американского СПГ в Азию по сравнению с Европой. В нынешней ситуации переток спотового СПГ может затормозить падение европейских цен на газ и сократить потери «Газпрома», чьи экспортные доходы в этом году пока не соответствуют прогнозам правительства.

Вопрос, однако, в том, будут ли текущие цены на СПГ достаточно привлекательны для азиатских импортеров. Китай, который, как ожидалось, должен был резко нарастить импорт СПГ после выхода из локдаунов, в первом квартале на деле его даже сократил по сравнению с первым кварталом 2022 года. Аналогичным образом дело обстоит и с остальными крупными азиатскими импортерами, Японией и Индией, и лишь у Южной Кореи наблюдался некоторый рост. Исторически СПГ в крупных экономиках Азии конкурирует в электрогенерации с углем: например, для Индии его импорт становится выгодным только при ценах ниже $7 за MBTU, а Пакистану и Бангладеш потребуются еще более низкие цены.

Майкл Мейдан из OIES полагает, что китайские трейдеры могут нарастить спотовые закупки для заполнения хранилищ перед зимним сезоном, учитывая также планы Китая по удвоению объемов подземного хранения газа к 2025 году. Однако цены должны быть достаточно низкими, при этом у китайских компаний есть возможность покрыть практически все свои потребности за счет долгосрочных контрактов, а также грузов, не отобранных в 2022 году. «Внезапный дефицит может возникнуть летом или в преддверии зимы, что приведет к краткосрочным спотовым закупкам СПГ»,— допускает он.

Тем не менее пока спрос на газ как в Европе, так и в Азии остается слабым, и не вполне ясно, до каких уровней должны упасть цены, чтобы стимулировать потребление после ценового шока 2022 года. При этом для американских СПГ-заводов экспорт по-прежнему остается крайне прибыльным благодаря падению внутренних цен на газ, индекс Henry Hub держится возле отметки $2,5 за MBTU, что позволяет большинству трейдеров забирать грузы СПГ в Мексиканском заливе на условиях FOB по цене $3,5–4 за MBTU.

Юрий Барсуков