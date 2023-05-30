Количество пострадавших при падении трибуны на Гребном канале в Ростове увеличилось до 15

В результате обрушения зрительской трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 15 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено МЧС России Фото: предоставлено МЧС России

«На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии»,— написал глава региона.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

«На место выехали заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский и исполняющий обязанности прокурора Кировского района г. Ростова-на-Дону Сергей Михайлов»,— отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что трибуна обрушилась из-за сильного ветра. Информация о происшествии поступила в 16:25. В момент обрушения на поле играли в футбол команды школьников из Ростова и Батайска.

Анастасия Назарова