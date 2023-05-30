Пригожин на встрече в Екатеринбурге заявил о необходимости всеобщей мобилизации

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на встрече с журналистами в Екатеринбурге заявил о необходимости «сейчас объявить всеобщую мобилизацию, включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения и всего того, что требуется». По его словам, продолжение СВО может «быть тяжелым». «Уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения, чтобы когда гром грянет уже можно было воевать, а не креститься. Если общество не будет мобилизовано — все расслабятся, будут радоваться, что подотпустило, кто-то быстренько свалит. А потом придут злобные ребята, я уже говорил, что украинцы – это не все. Потом придут и румыны, и поляки, и кто угодно еще»,— заявил господин Пригожин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Минобороны РФ заявляло, что в армию были призваны 300 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что после выполнения плана частичной мобилизации военкоматы продолжат набор в войска добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

В середине мая руководитель группы военных советников «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости проведения в России второй волны мобилизации. Это предложение он объяснил «проблемами с личным составом».

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