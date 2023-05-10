Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости проведения в России второй волны мобилизации. Эту необходимость экс-глава «Роскосмоса» объяснил «проблемами с личным составом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина Дмитрий Рогозин

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина

«И надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают»,— сказал господин Рогозин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Избежать второй волны мобилизации, по мнению экс-главы «Роскосмоса», может помочь «колоссальный резерв», который есть в распоряжении руководства страны,— добровольцы. «Вот я как раз имею отношение к этой, можно сказать, армии добровольческой нашей… Нас на самом деле нужно было бы собрать в рамках одной армии, одной единой добровольческой русской армии и дать нам тот участок фронта, который сочтет военное командование правильным и наиболее опасным»,— указал господин Рогозин.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о второй волне мобилизации в Кремле не ведут. До этого, 31 марта, начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский подчеркивал, что уже призванных граждан и добровольцев хватает для выполнения всех задач.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба