На чужой GitHub рта не разевай

На этой неделе департамент информационных технологий Москвы внезапно объявил об открытии собственной платформы для разработки софта на открытом коде Mos.Hub: «Он должен стать аналогом зарубежных репозиториев, в том числе GitHub и GitLab». Начало проекта анонсировали только в апреле: до этого мэрия не имела платформы для совместной разработки софта, хотя исходный код столичных IT-сервисов, по собственным заявлениям, хранит уже десять лет.

На этой неделе департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) внезапно объявил об открытии собственной платформы для разработки софта на открытом коде Mos.Hub: «Он должен стать аналогом зарубежных репозиториев, в том числе GitHub и GitLab». Начало проекта анонсировали только в апреле: до этого мэрия не имела платформы для совместной разработки софта, хотя исходный код столичных IT-сервисов, по собственным заявлениям, хранит уже десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Новость стала неожиданной хотя бы потому, что создателем первого государственного репозитория кода должно было стать Минцифры, которое работает над аналогичным проектом уже второй год. Исходно открытие «национального репозитория» было запланировано на декабрь 2022 года. Однако прием заявок на разработку российского аналога GitHub начался только в марте. Появляется очевидная нестыковка: почему, если у Минцифры больше ресурсов для оперативной реализации задумки (инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд руб.), столичная мэрия смогла сделать то же самое за считаные месяцы?

Аналогичным вопросом, судя по всему, задались и сами программисты, которые в день запуска сервиса обнаружили, что, если при открытом сайте Mos.Hub запустить в браузере консоль разработчика, в ней отобразится приглашение поучаствовать в разработке сервиса GitLab, исходно созданного украинскими специалистами. Проект базируется на открытом коде, но по условиям лицензии MIT модификации должны сопровождаться указанием авторов оригинальной разработки. В ДИТ хотя и отмечали в анонсе, что «не вправе позволить себе полностью зависеть от иностранных платформ», подтвердили “Ъ”, что при создании Mos.Hub за базу взяли код GitLab, который «был переработан под потребности Москвы».

Такая стратегия, безусловно, дает важное преимущество в скорости. Другая сторона медали в том, что сейчас любое технологическое заимствование воспринимается с недоверием: если проблем с доступом к разработкам GitLab и не возникнет, есть риски скрытых возможностей кода и нарушения безопасности платформы. И с учетом политической ситуации это, скорее всего, лишь вопрос времени — GitLab еще до начала военных действий на Украине, писало CNews, запрещал принимать в штат компании жителей РФ и Китая. Поэтому, как платформа отнесется к использованию своего кода в российском госсекторе, остается только гадать.

С другой стороны, проект Минцифры, который, планируется делать исключительно силами отечественных компаний, в ближайший год может так и не появиться: по словам моих собеседников, в отрасли пока немного желающих участвовать, и обсуждается очередной перенос сроков коммерческого запуска.