Проходящим по делу об истязании детей педагогам василеостровской спецшколы добавили еще одну статью

Учителям коррекционной школы № 4 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, которые подозреваются в истязании детей-инвалидов, будет предъявлена еще одна уголовная статья — о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних работниками образовательной организации (ст. 156 УК РФ). С требованием начать данное разбирательство выступила районная прокуратура.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили во вторник, 30 мая, что после прокурорской проверки по обращению родителей пострадавших учеников было установлено, что в школе не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании.

«Указанное стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения»,— говорится в сообщении.

Кроме того, накануне родители школьников обратились в прокуратуру с заявлениями о судебной защите их детей в порядке гражданского судопроизводства. Прокуратура подготовила иски с требованием взыскать солидарно с виновных лиц компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних.

Напомним, 24 мая Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело об истязании по результатам доследственной проверки в коррекционной школе №4. Основанием стали жалобы родителей учащихся на нарушение прав и недопустимое поведение педагогов по отношению к детям.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Класс коррекции попал под следствие».

Андрей Кучеров

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