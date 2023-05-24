Класс коррекции попал под следствие

Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении педагогов коррекционной школы на Васильевском острове. Поводом для разбирательства послужила аудиозапись, сделанная во время уроков, которую обнародовал петербургский юрист Никита Сорокин. На ней слышно, как учителя злословят в адрес воспитанников и угрожают им насилием. Одним из пострадавших оказался сын известного фотографа Александра Петросяна. Другие родители также написали жалобы, в которых сообщили, что педагоги систематически наносили побои и оскорбляли учеников с особенностями развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту обращения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья по поводу противоправных действий педагогов специального (коррекционного) образовательного учреждения ГБОУ школа № 4 в Василеостровском районе. По информации пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу, в соцсетях были опубликованы посты с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны учителей по отношению к воспитанникам. В городской прокуратуре также сообщили, что «надзорное ведомство даст оценку исполнению должностными лицами учреждения законодательства о несовершеннолетних, а также об образовании».

Накануне, 22 мая, юрист и правозащитник Никита Сорокин опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором обвинил педагогов в том, что они регулярно били и унижали детей с инвалидностью. К сообщению он прикрепил запись с диктофона, которая была сделана во время занятий. На смонтированной аудиодорожке с авторскими субтитрами (по словам господина Сорокина, полный хронометраж насчитывает в сумме более 10 часов) слышны голоса, которые, как утверждается, принадлежат учителям спецшколы. Женщины разговаривают между собой, а также часто обращаются к ученикам в грубой форме: «морда бесстыжая», «бестолковка», «чудовище», «подонок», «г***нюк», «хорек», на фоне слышен громкий детский плач.

Помимо этого, учебный процесс сопровождался фразами: «сейчас получишь по башке», «если бы мама лупила как сидорова козла, то, может, и толк был бы», «Марк, ты вроде неплохой пацан, но все равно ты мне не нравишься». Последняя фраза сказана в адрес сына Ольги и Александра Петросянов. Последний является известным российским фотографом. На аудио также слышно, как учителя обсуждают внешность мальчика: «Мне кажется, у него башка еще больше стала. В профиль как встанет — чемодан».

В своем telegram-канале Александр Петросян сообщил, что именно в рюкзаке Марка находился включенный диктофон, который записывал на протяжении двух учебных дней все разговоры в классе. Устройство, пояснил он, было решено положить в портфель после беседы с родителями одноклассников. «Прослушав запись всего двух дней, было от чего прийти в шок: учителя изощренно издевались физически и морально над бессловесными в прямом смысле слова и безответными детьми»,— написал он.

В самой школе просьбу корреспондента «Ъ-СПб» прокомментировать ситуацию переадресовали в районную администрацию, где, в свою очередь, сообщили, что данные педагоги отстранены от образовательного процесса, в настоящий момент ведется тщательное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

Юрист Никита Сорокин, представляющий интересы пострадавших семей, пояснил «Ъ-СПб», что они будут добиваться привлечения учителей к уголовной ответственности как минимум за истязание (ч. 2 ст. 117 УК РФ — причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иных насильственных действий). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. «Тут может быть и превышение должностных полномочий, есть также отягчающие обстоятельства в виде незаконных действий в отношении несовершеннолетних, совершенных группой лиц»,— отметил господин Сорокин.

Возможность применения ст. 117 УК РФ будет зависеть от полноты собранных доказательств, указывает петербургский адвокат Анастасия Пилипенко, однако в данной ситуации необходимо установить именно систематичность побоев, насколько продолжительно они происходили. «На сегодня практика так складывается, что правоохранители стали видеть эту статью, поэтому возбуждение уголовного дела по ней я бы исключать не стала»,— считает госпожа Пилипенко.

По мнению петербургского педагога-психолога Серафимы Невзоровой, учителя, работающие с детьми, у которых есть особенности, испытывают эмоциональное выгорание и определенную профдеформацию. «Нужно работать с кадрами, необходимо пополнять ресурс: материально поощрять, проводить программы, направленные на сбережение эмоционального здоровья педагогов. Такие программы есть, но, к сожалению, часто они проводятся лишь формально, для отчетности»,— заключила эксперт.

Андрей Кучеров