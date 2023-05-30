Госдума одобрила в первом чтении проект о смягчении ответственности по экономическим статьям

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект о повышении планки, при которой нанесенный экономическим нарушением ущерб считается крупным или особо крупным. Документ доступен на официальном сайте Госдумы.

В пояснительной записке авторы законопроекта (депутаты от партии «Новые люди») указали, что «индексация» размера ущерба или размера преступной деятельности, позволяющего квалифицировать деяние по пунктам о крупном или особо крупном размере, не проводилась на протяжении длительного времени.

«Это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 миллион рублей, в 2022 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним»,— указали авторы.

«Индексировать» планку размера ущерба предложено в ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования), ст. 178 (ограничение конкуренции), ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров), 199 (уклонение от уплаты налогов), ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.3 (уклонение страхователя-физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование) и ст. 199.4 (уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов) УК РФ.

Ранее индексировать планку по иным (но также экономическим) составам предлагал Минюст РФ. «На наш взгляд, декриминализация незначительных преступлений в экономической сфере должна быть гораздо шире»,— комментировал инициативу уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Минюст "обесценил" экономические преступления».

Григорий Лейба