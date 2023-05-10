Polymetal предложил акционерам одобрить перерегистрацию компании в Казахстане

Совет директоров Polymetal предложил акционерам одобрить перерегистрацию компании в Международном финансовом центре в Астане. В результате основной листинг компании переместится с Великобритании в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Polymetal.

«Совет директоров и менеджмент изучили все возможные варианты сохранения листинга и торгов на LSE, ни один из этих вариантов не оказался доступным в настоящий момент или жизнеспособным в долгосрочной перспективе»,— сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате отсутствия альтернатив Polymetal придется запросить приостановку торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) после редомициляции в Казахстане. В Polymetal отметили, что изучают возможности листинга на дополнительных площадках.

В пресс-службе назвали перерегистрацию необходимым и критически важным шагом для защиты акционерной стоимости. В компании добавили, что Международный финансовый центр «Астана» — наиболее предпочтительная юрисдикция, которая позволяет оградить компанию от влияния санкций и обладает привычной правовой средой.

Компания также опубликовала отчет об итогах первого квартала 2023 года. За квартал производство золота снизилось на 3%, до 229 тыс. унций, серебра — на 13%, до 3,9 млн унций по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Общее производство в пересчете в золотой эквивалент сократилось на 5%, до 345 тыс. унций.

Выручка Polymetal по итогам квартала выросла на 19%, до $733 млн. Это произошло благодаря стабилизации каналов сбыта и снижения запасов в условиях высоких цен на золото. Чистый долг компании составил $2,428 млрд, оставшись на уровне первого квартала 2022-го.

На фоне сообщений о планах провести листинг в Астане акции Polymetal на Мосбирже выросли до 3,73%, до 658,8 руб. за акцию.

Олеся Павленко