Уходят от наличности

В Удмуртии отмечается рост спроса на бизнес-карты среди предприятий, говорят в банках региона. По данным ЦБ, за 2022 год в республике выдали 76,7 тыс. корпоративных банковских карт. Участники рынка отмечают, что рост спроса связан со стремлением предприятий в текущих экономических условиях максимально оптимизировать бизнес-процессы и сократить возможные издержки. Основными преимуществами корпоративных карт в банках считают — оперативность, безопасность безналичной оплаты, прозрачность учета и возможность удаленной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Центробанка, по итогам 2022 года в Удмуртии юридическим лицам было выдано 76,7 тыс. карт, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Также за год на 2,8% увеличилось количество операций по бизнес-картам — с 4,9 тыс. в 2021 году до 5,04 тыс. в 2022 году. Общая сумма по операциям выросла на 16,1% до 27,4 млрд руб. Основные операции направлены на получение наличных. В 2022 году сумма по ним составила 15,6 млрд руб., увеличившись на 21,8% по сравнению с 2021 годом. Операции по оплате товаров выросли на 14,2% до 10,4 млрд руб. по итогам 2022 года.

По итогам 2022 года Удмуртское отделение ПАО «Сбербанк» отмечает рост спроса на дебетовые бизнес-карты среди предприятий и предпринимателей. Всего за прошлый год количество клиентов, пользующихся такой картой, составило 12 тыс. организаций.

«Корпоративные бизнес-карты набирают популярность именно как платежный инструмент. Об этом свидетельствуют данные, согласно которым по итогам прошлого года и четырех месяцев 2023 года объемы выпуска бизнес-карт стали больше, а объемы снятия наличных по ним оказались меньше, чем оплата товаров и услуг. И эта тенденция продолжает набирать обороты»,— рассказали в пресс-службе банка.

В «Сбербанке» наблюдают, что бизнес активнее начинает оценивать следующие сферы применения бизнес-карт: мгновенные переводы В2В по номеру карты, мгновенные переводы В2С за услуги населения, в том числе оплата самозанятым и получение бонусов за активности по бизнес-картам.

Заместитель регионального директора ПСБ в Удмуртии Павел Ивайкин рассказал, что корпоративная карта является дополнительной услугой к расчетному счету, и ее популярность растет.

«Это востребованный продукт. Главное преимущество — оперативность. Клиенты не тратят время в очереди в кассу. Снять и внести деньги можно как в банкоматах ПСБ, так и в банкоматах банков-партнеров. При внесении выручки через карту клиент сразу же видит средства на своем расчетном счете и может ими пользоваться. К одному расчетному счету может быть выпущено несколько карт, что очень удобно для компаний, у которых есть сотрудники, часто бывающие в командировках», — прокомментировал господин Ивайкин.

Рост спроса на бизнес-карты в первую очередь связан со стремлением предприятий в текущих экономических условиях максимально оптимизировать бизнес-процессы и сократить возможные издержки, говорят в пресс-службе ВТБ в Удмуртии. «Дебетовые бизнес-карты позволяют упростить учет расходования средств, в том числе разделить личные и служебные расходы, а также уменьшить затраты на инкассацию. Держатели таких карт могут дистанционно пополнять расчетный счет и сдавать выручку, осуществлять снятие или внесение наличных по более выгодным тарифам, проводить безналичные платежи в любое удобное для них время»,— сказали в пресс-службе банка. В ВТБ в Удмуртии добавили, что собственник бизнеса самостоятельно определяет суммы на корпоративных картах, которые могут тратить сотрудники.

Кроме того, с корпоративной картой не нужно снимать деньги на хозяйственные нужды, отсутствуют затраты на хранение и сбор наличных, говорит финансовый советник Александра Базак.

«С помощью данной карты есть возможность оплаты покупок на сумму выше 1 млн руб. — так расчеты будут относиться к платежам по безналу. Если карта будет потеряна, то ее можно оперативно заблокировать. Однако стоит помнить, что такую карту нельзя использовать для личных покупок, выплат по больничным и заработной платы сотрудникам»,— подчеркнула госпожа Базак.

Кандидат юридических наук, старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан рассказал, что оплатить потребности компании при помощи корпоративной карты стало удобным инструментом для многих предпринимателей. «Командировочные расходы, все текущие траты компании — все это доступно к погашению с помощью данной карты. В первую очередь, это удобно для прозрачности контроля средств организации»,— рассказал господин Кырлан. Особую популярность у бизнеса карты набрали в 2020 году, на фоне эпидемии коронавируса и необходимости перевести большое количество сотрудников на удаленный формат работы и отведя особый приоритет дистанционным закупкам, добавил эксперт.

При этом у корпоративных карт есть востребованные дополнительные услуги. По мнению эксперта, наибольшей популярностью пользуется возможность самостоятельной установки лимитов по операциям, что пригодится для контроля расходования средств предприятия. У корпоративных карт есть функция ведения «истории» карты персональным менеджером и круглосуточная служба поддержки. «Еще из допуслуг: бесплатное смс-информирование по всем операциям. Также бесплатно можно получить ежемесячную выписку по корпоративному счету. Кроме того, выпустить корпоративные карты, привязанные к одному счету, можно в неограниченном количестве»,— добавил Марчел Кырлан.

Татьяна Колегова

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