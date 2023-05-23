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«Бизнес адаптировался к новому миру»

Банки отмечают рост объема кредитования юрлиц в Удмуртии

В Удмуртии увеличиваются объемы кредитования юридических лиц. Об этом говорят представители банков. По данным Банка России объемы кредитования в республике за первый квартал 2023 года увеличились на 3,2% до 48,9 млрд руб. При этом кредитный портфель за год увеличился на 43,9% до 184,3 млрд руб. Наиболее востребованы программы кредитования с господдержкой. Эксперты объясняют повышенный спрос новыми рыночными обстоятельствами — запуском параллельного импорта, переориентацией логистики, заполнением освобожденных иностранными компаниями ниш на российских торговых площадках.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Банка России, объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям Удмуртии за первый квартал 2023 года составил 48,9 млрд руб., что на 3,2% больше аналогичного периода 2022 года. В регионе задолженность по кредитам на 1 апреля 2023 года составила 184,3 млрд руб., увеличившись за тот же период на 43,9%. При этом просроченная задолженность снизилась на 0,8% до 2,07 млрд руб.

В Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк» рассказали, что за первые четыре месяца 2023 года было выдано 1,3 тыс. новых кредитов, что почти в 2 раза больше, чем на 1 мая 2022 года. Объем кредитования составил 18,3 млрд руб. Это более чем в 3 раза больше, чем год назад.

«В прошлом году основными кредитными программами были низкомаржинальные программы для стройки и системообразующих предприятий»,— прокомментировали в пресс-службе банка.

В ПСБ в Удмуртии также наблюдают рост кредитования юрлиц. В среднем малый бизнес занимает примерно 25 млн руб., у среднего бизнеса размер кредита составляет порядка 100 млн руб.

«На мой взгляд, бизнес адаптировался к новому миру, перестроился и, скорректировав свои планы, начал их реализовывать. Количество заявок на кредиты растет, увеличивается и средний чек заявок»,— рассказал заместитель регионального директора банка Павел Ивайкин.

По его наблюдениям, среди юрлиц наиболее популярны программы кредитования с господдержкой, например, программа «1764» и комбинированная программа Минэкономразвития РФ «ПСК плюс 1764». По этим двум программам по итогам 2022 года предприниматели Удмуртии суммарно привлекли более 5,9 млрд руб. льготных кредитов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Еще на 1,7 млрд руб. льготных кредитов было выдано с начала 2023 года. «Суммарно за прошлый год обеими программами воспользовались 623 субъекта малого и среднего бизнеса и еще 125 — в этом году. Часть из них получили средства по нашей совместной программе с Корпорацией МСП и МСП Банком, в рамках которой мы выдали полмиллиарда рублей льготных кредитов»,— рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Директор по продвижению «Всероссийского банковского агентства» Владислав Мымрин говорит, что объем кредитования их клиентов — юридических лиц за последний год с апреля 2022 года к маю 2023 года снизился примерно на 30%. Господин Мымрин предполагает, что такие изменения связаны с повышением ключевой ставки, ужесточением правил кредитования и скоринговых систем, что привело к уменьшению количества одобрений заявок. «Большинство клиентов изначально приходят с запросом на льготные программы кредитования. Обычно мы направляем таких предпринимателей в банк МСП и Фонд развития предпринимательства. Исключением являются представители агропромышленного комплекса, которых больше интересует Россельхозбанк. Пожалуй, чаще всего юридические лица берут кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, а именно приобретение недвижимого имущества»,— рассказал Владислав Мымрин.

Однако он считает, что до конца года объем кредитования может существенно возрасти, поскольку бизнес в некоторой степени адаптировался к санкционному давлению и негативным явлениям, которыми оно было чревато.

Кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан говорит, что в связи с небывалым санкционным давлением на предприятия крупного бизнеса, объем их финансирования сократился на 27% по сравнению с 2021 годом. Поэтому банки сократили объемы кредитования и переориентировали интерес на субъекты малого и среднего бизнеса. По наблюдениям эксперта, за 2022 год 17% от общей массы выдач кредитов юрлицам пришлись на МСБ, при стандартном показателе прошлых лет 9-10%.

«Повышенный спрос на кредиты среди предпринимателей продиктован новыми рыночными обстоятельствами: запуск параллельного импорта, переориентация логистики, заполнение освобожденных иностранными компаниями ниш на российских торговых площадках»,— сказал господин Кырлан.

Можно выделить три основных направления использования инструмента кредитования для бизнеса, говорит Марчел Кырлан: устранение кассового разрыва, использование кредита для оборотного капитала, а также пополнение основного капитала. Среди малого и среднего бизнеса наиболее востребованы программы льготного кредитования (21%), поручительства (15%), кредитных каникул (16%) и льготного лизинга (11%).

Господин Кырлан считает, что дальнейший рост кредитования МСП выглядит вполне вероятным, учитывая высокий спрос как со стороны самих заемщиков, так и интерес банков к данной категории предпринимательства. «Кредитные организации надеются на поддержку сектора со стороны государства, в виде предоставления послабления по формированию резервов, сохраняя возможность клиентов обращаться за реструктуризациями кредитов. Планы на кредитование корпораций у банков скромнее и более настороженные на фоне возрастающих рисков»,— заключил Марчел Кырлан.

Татьяна Колегова

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