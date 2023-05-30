КРПК отреставрировала здание Благородного собрания

Корпорация развития Пермского края (КРПК) завершила реконструкцию здания Благородного собрания. «Капитально отремонтирован фасад, входные группы, выполнена гидроизоляция фундамента, заменены окна и кровля. Теперь здание прослужит городу еще много лет. Планируется, что в будущем здесь разместится многофункциональное пространство, которое станет новой точкой притяжения жителей»,— сообщает пресс-служба КРПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КРПК Фото: пресс-служба КРПК

Здание Благородного собрания является объектом культурного наследия регионального значения. Это единственный характерный памятник классицизма в Перми, дошедший до наших дней практически в неизменном состоянии. В настоящее время в здании расположен Культурно-деловой центр ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле этого года территориальное управление Росимущества передало здание в собственность Пермского края. После этого, 24 июня, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья и КРПК заключили контракт на реконструкцию здания в связи с предстоящим 300-летием краевой столицы.