Экс-первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова приговорили к 17 годам колонии строгого режима

В Бабушкинском райсуде Москвы огласили приговор бывшим высокопоставленным сотрудникам прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», бывший первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов приговорен к 17 годам лишения свободы со штрафом 40 млн руб. Бывший прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин может провести в заключении 16 лет. Он обязан выплатить штраф в размере 25 млн руб. Экс-заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью — начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ прокуратуры республики Артур Шаретдинов приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы со штрафом 20 млн руб.

Адвокат Рашид Сафеев осужден на восемь лет лишения свободы со штрафом 10 млн руб., предприниматель Феим Мухитов — на семь лет со штрафом 20 млн руб., а предприниматель, бывший депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов — на пять лет со штрафом 8 млн руб.

В зависимости от роли каждого из них, они обвинялись в получении взяток (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Шаретдинов, Мухитов и Рамазанов взяты под стражу в зале суда.

Осужденные должны отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», гособвинение просило отправить Олега Горбунова в колонию на 19 лет и обязать его выплатить 80 млн руб. штрафа, господина Гарифуллина — на 18 лет и оштрафовать на 80 млн руб., господину Шаретдинову назначить 9 лет и 24 млн руб. штрафа, а господину Сафееву — 9 лет и обязать выплатить15 млн руб. Предпринимателям Феиму Мухитову и Вадиму Рамазанову гособвинитель предложил назначить условные сроки — 5 и 7 лет соответственно и по 40 млн руб. штрафов, поскольку оба сотрудничали со следствием.

Олег Вахитов

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