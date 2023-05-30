Генпрокуратура добивается в суде сноса 157 объектов туризма в Шепси

Заместитель генпрокурора РФ обратился в Туапсинский районный суд Краснодарского края с иском к 45 ответчикам о расторжении договора аренды и демонтаже 157 объектов строительства. Спорные участки расположены в селе Шепси, на них построены гостевые дома, базы отдыха, а также коммерческие объекты и частные дома, рассказали «Ъ-Кубань» арендаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пансионат «Шепси» Фото: Пансионат «Шепси»

Как следует из искового заявления генпрокуратуры (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), ЗАО «Пансионат “Шепси“» раздробило земельный участок общей площадью 47,2 га на 46 участков, после чего участки были переданы в аренду третьим лицам для застройки.

Администрация Шепсинского поселения в 2015 году своим постановлением неправомерно изменила категорию земель с «земли особо охраняемых территорий и объектов» на «земли населенных пунктов», говорится в исковом заявлении. Между тем, как указывает генпрокуратура, перевод спорных земель из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ. В том же году администрация Туапсинского района заключила договора аренды с 43 юрлицами.

Проверка показала, что на 18 из спорных участков расположены объекты капитального строительства, на 19 — некапитальные объекты, на девяти — капитальные и некапитальные. Всего на землях размещено 48 объектов строительства с признаками капитальности и 109 некапитальных объектов.

При этом, строения возведены в короткие сроки после перехода от ЗАО «Пансионат “Шепси“» права аренды. Как полагает генпрокуратура, это свидетельствует о том, что арендаторы имели своей целью именно «бесконтрольную застройку участков, а органы местного самоуправления им в этом содействовали». Администрация Туапсинского района, а также администрация Шепсинского сельского поселения выступают в деле ответчиками.

Сделки по передаче и принятию в аренду 46 земельных участков генпрокуратура считает «мнимыми».

Арендаторы не имели намерений по использованию участков по назначению или сохранению природных лечебных ресурсов свойств земель.

«Органами местного самоуправления контроль за использованием земель не осуществлялся, привлечение арендаторов к ответственности за их нецелевое использование не инициировалось. Более того, ответчикам создавались благоприятные условия для точечной, не предусмотренной законом, застройки участков», — говорится в исковом заявлении.

Хаотичная застройка, как считает Генпрокуратура, уничтожила курортно-рекреационный потенциал района. Проверка показала, что почти все спорные участки расположены в водоохранной зоне реки, а часть участков находится в границах подтопления.

Генпрокуратура просит суд признать договора аренды ничтожными сделками, а объекты строительства — самовольными постройками, которые арендаторы обязаны снести за свой счет.

Тат Гаспарян

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