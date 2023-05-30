Дочери Виктора Рашникова вновь вошли в топ-10 богатейших российских наследников

В десятку самых богатых наследников российских миллиардеров снова вошли дочери председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова – Татьяна Рахно и Ольгая Рашникова. Рейтинг 2023 года представил Forbes.

Наследницы господина Рашникова заняли восьмое место, как и в прошлом году. Доля наследства каждой дочери составляет $5,1 млн, годом ранее было по $5,75 млн. Старшая дочь владельца ММК с 2014 года владеет строительной компанией «Реконструкция». Ольга Рашникова в 2005-2017 года работала в компании отца, до 2022 года состояла в совете директоров ММК. По данным Forbes, она владеет особняком в Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере. После введения санкций Евросоюза против Виктора Рашникова власти Франции заморозили виллу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в рейтинге богатейших российских бизнесменов 2023 года по версии Forbes Виктор Рашников занял 14 место, а его состояние оценивалось в $10,2 млрд.

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