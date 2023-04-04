Виктор Рашников вошел в топ-15 богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников поднялся на четыре позиции в списке богатейших людей России, оказавшись на 14 месте. Состояние бизнесмена за год увеличилось на $3,6 млрд, до $10,2 млрд ($11,2 млрд в 2021 году). Рейтинг 2023 года представил Forbes.

В списке богатейших людей мира Виктор Рашников занимает 171 место. Авторы рейтинга отмечают, в марте 2022 года бизнесмен попал под санкции Евросоюза и Великобритании. Перед этим господин Рашников успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию. В августе 2022 года бизнесмена включили в санкционный список США.

Всего в 37-м ежегодном рейтинге Forbes 110 российских миллиардеров. Это на 22 человека больше, чем в 2022 году, но меньше, чем в 2021-м, когда Россия была представлена 123 бизнесменами. Первое место в российском списке впервые занял основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — его состояние за год выросло более чем в два раза, до $25,2 млрд. В мировом списке он на 58 месте. Также в тройку богатейших людей России вошли крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин ($22,1 млрд). Совокупное состояние миллиардеров России выросло до $505 млрд после $353 млрд в 2022 году. Однако аналитик отмечают, что прошлогодний рейтинг составлялся во время сильной паники на рынках, вызванной началом специальной военной операции РФ на Украине, из-за чего результаты оценки состояний россиян существенно снизились. Для получения реальной картины авторы предлагают сравнивать результаты этого года с 2021-м. Тогда совокупное состояние российских миллиардеров оценивалось в $606 млрд.