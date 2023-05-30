«Мегафон» подал в суд Евросоюза иск об отмене санкций

Российский оператор «Мегафон» (ОАО «Мегафон») подал иск в суд Европейского союза (ЕС) с требованием отменить наложенные на компанию санкционные ограничения. Детали (.pdf) публикует Официальный журнал Европейского союза. Ответчиком по делу выступает Совет ЕС.

Российская компания ссылается на четыре нормы европейского законодательства. По мнению истцов, все четыре были нарушены Советом ЕС при введении санкций против российского оператора.

Во-первых, представители «Мегафона» ссылаются на нарушение прав на защиту и эффективную судебную защиту. Во-вторых, заявлено о том, что Совет ЕС не сообщил компании о причинах, по которым ту включили в санкционные списки. В-третьих, истец утверждает, что санкции являются незаконными, поскольку стали результатом ошибок в оценке ее деятельности. Наконец, четвертый довод основан на нарушении Советом ЕС принципа соразмерности.

Совет Евросоюза наложил ограничения на «Мегафон» 25 февраля 2023 года. В компании сообщили, что санкции ЕС запрещают поставку компании товаров двойного назначения. Оператор заверил, что ограничения никак не скажутся на телеком-услугах, в том числе роуминговых. В тот же день оператор обещал оспорить введенные ограничения.

Григорий Лейба