Песков объяснил повышение главы Минфина Силуанова до вице-премьера
Повышение министра финансов до уровня вице-премьера вызвано необходимостью обеспечения макроэкономической стабильности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение премьер-министра Михаила Мишустина назначить главу Минфина Антона Силуанова зампредом правительства.
«Вы понимаете, какой период мы проходим с нашей экономикой, — сказал господин Песков на брифинге. — Задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности лишний раз повышает роль министерства финансов».
Он добавил, что «необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина».
В пресс-службе правительства заявляли, что господина Силуанова снова повысят до вице-премьера с сохранением поста министра финансов из-за усиливающегося внешнего давления на страну.