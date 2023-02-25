«Мегафон» не увидел угрозы абонентам из-за принятых санкций

Мобильный оператор «Мегафон» считает, что экспортные ограничения Евросоюза не окажут существенного влияния на бизнес компании. В «Мегафоне» заверили, что санкции никак не повлияют на телеком-услуги, в том числе роуминговые.

«Решение властей ЕС только скажется на тех обязательствах, которые пока лежат на европейских поставщиках оборудования, однако мы не видим существенного влияния от них на бизнес нашей компании»,— рассказалив пресс-службе компании ТАСС.

«Мегафон» также сообщил, что санкции ЕС запрещают поставку нам товаров двойного назначения, а после ухода с российского рынка ключевых европейских вендоров компания ей не занимается. «Мегафон» пообещал оспорить ограничения, принятые Евросоюзом.

Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России сегодня, 25 февраля. Ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц. Вчера, 24 февраля, «Мегафон» попал под экспортные ограничения Минторга США в рамках нового пакета санкций в отношении России. Под ограничения также попали 76 юрлиц.

Подробнее об ограничениях — в материале «Не роскошь, а средство».

Анастасия Ларина