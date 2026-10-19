Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Власть

Госдума 21 октября рассмотрит предложенные Мишустиным кадровые перестановки

Госдума 21 октября рассмотрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности членов правительства. Пленарное заседание назначено на 12:00, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
Как уточнил господин Володин, 19 и 20 октября пройдут встречи кандидатов на должности со всеми политическими фракциями. 20 октября после 15:00 кандидатуры рассмотрят в профильных комитетах Госдумы.
Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня представил президенту Владимиру Путину список кадровых перестановок. Новым главой аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко предложено назначить замглавы Минфина Ирину Окладникову. Антон Силуанов будет совмещать две должности — вице-премьера и министра финансов. Главу Минтранса Андрея Никитина предложили назначить вице-премьером, а на место министра — руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
Подробности — в материале «Ъ» «Белый дом получит обновление».