В Литве начались учения НАТО по отражению гибридных атак
В Литве начались военные учения стран НАТО по противодействию гибридным угрозам. Они продлятся до 30 октября, сообщает LRT со ссылкой на заявление муниципалитета Клайпеда, где в том числе пройдут учения.
Сколько именно военнослужащих привлекут к занятиям — не уточняется. Запланированы маневры с участием авиации и морской техники в акватории Клайпедского морского порта, Балтийского моря, а также на территории четырех муниципалитетов: города Клайпеда, Клайпедского района, Паланги и Неринги.
Жителей городов предупредили о шуме и возможных перекрытиях улиц. Их попросили сохранять спокойствие, передает 77.lt.