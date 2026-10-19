В Литве начались учения НАТО по отражению гибридных атак

Сколько именно военнослужащих привлекут к занятиям — не уточняется. Запланированы маневры с участием авиации и морской техники в акватории Клайпедского морского порта, Балтийского моря, а также на территории четырех муниципалитетов: города Клайпеда, Клайпедского района, Паланги и Неринги.