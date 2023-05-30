Картаполов считает причиной атаки БПЛА наличие «лазейки» в виде большой территории России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что атака БПЛА на Москву — это «новая реальность, которую предстоит осознать». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что из-за масштабов российской территории «всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Хинштейн убежден, что «диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать». Он призвал «кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно — в части противодействия беспилотникам». Какие конкретно меры нужно принимать, он не уточнил.

Господин Картаполов считает нужным провести тщательный анализ ЧП, чтобы выработать меры противодействия. «Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны»,— сказал РБК депутат.

Он утверждает, что произошедшее — «это информационная акция по большей части». «Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население»,— уверен Андрей Картаполов.

Сегодня утром, 30 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько жилых домов в городе пострадали из-за взрывов беспилотников. Число пострадавших строений он не привел, а повреждения назвал незначительными. По версии Минобороны, в атаке участвовали восемь БПЛА. Из них пять удалось сбить, а три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Telegram-канал Baza писал, что беспилотников было порядка 25.

Лаура Кеффер