Бывший челябинский ликеро-водочный завод продают за 140 млн рублей

АО «Росспиртпром» продает бывший ликеро-водочный завод в Челябинске. Начальная цена имущественного комплекса составляет 140,4 млн руб. Информация об этом опубликован на сайте объявлений Avito.

Лот включает 46 объектов недвижимости и 24 движимого имущества на улицах Третьего Интернационала и Родькина. В центре города, на Третьего Интернационала, распложен земельный участок площадью 15,5 тыс. кв. м. Здесь находятся 35 объектов недвижимого имущества и 22 движимого. На Родькина в Советском районе продают участок 31,1 тыс. кв. м. с разрешенным использованием «для эксплуатации существующей прирельсовой базы». На участке девять недвижимых и два движимых объекта.

«Росспиртпром» пытается продать бывший челябинский завод с 2017 года. В 2021-2022 года объект выставляли на торги несколько раз по той же самой цене, что и сейчас.

Производство на ликеро-водочном комбинате «Казак Уральский», который являлся челябинским филиалом «Росспиртпрома», было остановлено в мае 2004 года по решению головной компании в связи с убыточностью производства. На тот момент продукция завода занимала 10% на местном алкогольном рынке.

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