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Коммерсантъ FM
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Банки Белоруссии вводят комиссии за хранение долларов и евро

Три крупных белорусских банка — БНБ-Банк, а Приорбанк и Технобанк — решили ввести комиссии для части своих клиентов за хранение валют недружественных стран. Комиссии, в частности, коснутся вкладов в американских долларах и евро.

Технобанк сообщил, что с 22 мая финорганизация изменила стоимость обслуживания валютных счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Согласно новым правилам, если суммарный среднедневной остаток по всем валютным счетам — в долларах и евро — превышает 1 млн долларов или евро, то за обслуживание счетов придется ежемесячно платить по 0,1% от суммы, которая превышает этот миллион.

Приорбанк и БНБ-Банк также решили ввести комиссии за обслуживание счетов в долларах и евро. Они коснутся клиентов с 50 тыс. долларов или евро на счетах и будут введены в июне. Приорбанк сообщил, что с 1 июня вводит для частных клиентов ежемесячную плату в размере 750 белорусских рублей. БНБ-Банк вводит комиссию c 5 июня. Она составит 0,1% от суммы на счете клиента.

Издание Sputnik Беларусь уточняет, что о введении подобных мер в ближайшее время могут сообщить и другие белорусские банки. В Национальном банке Белоруссии отказались комментировать эти изменения по запросу Sputnik. На прямой вопрос о том, рекомендовали ли они банкам принимать решение о введении комиссий за обслуживание валютных счетов, в Нацбанке тоже не ответили.

Александр Кислов

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