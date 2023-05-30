В группе лиц каждый сам за себя

Верховный суд РФ (ВС) упростил оспаривание договора залога имущества, если он заключен в обеспечение кредита другому лицу и подписан за полгода до возбуждения дела о банкротстве. По мнению ВС, это создает предпочтение кредитору, который получил актив в обеспечение, независимо от его добросовестности. Более того, вхождение заемщика и залогодателя в одну группу не доказывает экономическую целесообразность сделки. Новый подход, по мнению юристов, может осложнить кредитование в рамках группы лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС разъяснил правила оспаривания в рамках банкротного дела залога, предоставленного в обеспечение кредита аффилированного лица. В январе 2019 года ООО «Трансмил» поручилось перед банком «Санкт-Петербург» по кредиту ООО ИДС, а в октябре дополнительно заложило банку 113 единиц движимого имущества. В июле 2020 года банк уступил права требования по кредиту и залогу ВБРР. В декабре 2020 года «Трансмил» был признан банкротом. Другой его кредитор, ВТБ, оспорил договор залога, посчитав, что он создает необоснованные преимущества для ВБРР.

Арбитражный суд Москвы в феврале 2022 года удовлетворил иск ВТБ, посчитав, что заключение договора залога в течение шести месяцев до возбуждения банкротства «привело к приоритетному изменению очередности погашения требований ВБРР». Суд отметил, что тогда у «Трансмила» уже были признаки неплатежеспособности, о чем «Санкт-Петербург» должен был знать. Апелляция оставила это решение в силе.

Но кассационный суд отправил спор на новое рассмотрение, указав на необходимость выяснить «наличие экономического интереса» у «Трансмила», давшего залог, и проверить «добросовестность поведения банка» при его получении. Кассация также усомнилась в неплатежеспособности «Трансмила» на дату выдачи залога, поскольку по отчетности за третий квартал 2019 года его активы превышали размер обязательств, а цена залогового имущества составляла менее 1% от их балансовой стоимости.

ВТБ обжаловал это решение в ВС, настаивая, что недобросовестность контрагента здесь устанавливать не нужно, а бухгалтерская отчетность должника «не имеет определяющего значения при установлении признаков неплатежеспособности». Также заявитель подчеркивал, что предоставление в залог имущества по просроченному обязательству третьего лица «не является типичным и разумным» и не может быть отнесено к «обычным сделкам». ВС поддержал решение первой инстанции, признав залог недействительным.

Суд признал, что вопрос о добросовестности контрагента «не входит в предмет доказывания» по спору, а наличие у должника признаков неплатежеспособности на момент сделки и осведомленность банка об этом «не имеют значения». Поскольку залог обеспечивает исполнение обязательства третьего лица, возникшего ранее, то для его оспаривания «достаточно доказать», что обеспечение предоставлено «в пределах шести месяцев до возбуждения дела о банкротстве». «Обычной сделкой» этот залог назвать нельзя, решила коллегия, несмотря на его стоимость. ВС также отметил, что «нет фактов встречного предоставления» от основного заемщика за дополнительное обеспечение по его кредиту, что «могло бы указывать на разумные экономические мотивы».

Старший юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Валерия Тихонова говорит, что ВС в данном случае отошел от закрепленного подхода к оценке «обычных сделок» (не отличаются по основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся лицом в течение продолжительного времени) и использовал критерий «наличия экономической целесообразности». Ранее ВС признавал, что совершение обеспечительных сделок в интересах одной группы лиц «может быть экономически обоснованным даже без условия платности действий должника» (встречного обеспечения), если такое обеспечение «подразумевало в будущем гарантии извлечения прибыли в интересах всех связанных лиц».

Таким образом, если ранее суды рассматривали и защищали экономический интерес не отдельных компаний, а всей группы лиц, новый подход предполагает выяснение выгодности сделки для конкретного участника. Такое «более строгое» толкование ВС обычной хозяйственной деятельности должника, полагает руководитель проектов ProLegals Максим Лухманов, может повлечь проблемы с кредитованием, поскольку выдача одним лицом обеспечения по обязательствам другого в рамках группы «является обычной деловой практикой».

Новую позицию можно расценить как сигнал банкам о том, что получать залог нужно «непосредственно при выдаче кредита либо в разумный, максимально короткий срок после этого», считает управляющий партнер «Аверта групп» Алексей Шаров. Заемщики, по его мнению, в результате «лишились действенного переговорного инструмента» для улучшения условий кредитования в процессе обслуживания долга, так как «теперь обменять рассрочку по уплате процентов на дополнительное обеспечение будет сложнее».

Анна Занина, Екатерина Волкова