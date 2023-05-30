Ленинградская область шагнула в Первую лигу

Футбольный клуб «Ленинградец», выступающий во Второй лиге российского футбола, досрочно, за два тура до окончания чемпионата, завоевал путевку в Первый дивизион. Клуб представляет Ленинградскую область. Последней командой из Северо-Западного региона, которая выступала в этой лиге, была «Тосно». Затем этот клуб разорился. Планы «Ленинградца», который тренирует известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков,— закрепиться во второй по силе отечественной лиге и развивать успех. Путь со дня основания до Первой лиги клуб прошел за пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Сергей Кирьяков

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Тренер Сергей Кирьяков

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

«Ленинградец» был создан летом 2018 года — как раз после того, как стало известно о финансовом крахе «Тосно». Клуб, который представлял Ленинградскую область в Первом дивизионе (тогда он назывался ФНЛ) и в Российской премьер-лиге, накопил долгов и был расформирован. Инициатива создания «Ленинградца» как другого представителя Северо-Запада принадлежала губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Новый клуб был создан в форме акционерного общества, где десяти акционерам принадлежали равные доли акций — по 10%. Бюджет «Ленинградца» составил около 100 млн рублей.

Примечательно, что все пять лет, которые клуб провел во Втором дивизионе, эта сумма не менялась. Сейчас, как говорят инсайдеры, она возрастет до 250 млн. Первая лига потребует других расходов — и логистических, и спортивных. Спонсоры ФК «Ленинградец» должны быть к этому готовы. Титульный спонсор и бенефициар клуба — «Группа ЛСР», один из крупнейших строительных холдингов страны. Компания работает в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Ее генеральным директором является российский предприниматель Андрей Молчанов. Его заместителем является Игорь Левит. Он с первых дней был назначен генеральным директором «Ленинградца». Клубом управляет пул акционеров, куда входит и правительство Ленинградской области.

«Ленинградец» несколько раз пытался шагнуть на новый уровень в российском футболе. Но получилось только с пятой попытки. Ключевую роль в успехе сыграл тренер Сергей Кирьяков, известный в прошлом футболист московского «Динамо», сборной России, выступавший за немецкие клубы «Карлсруэ», «Гамбург». Кирьяков возглавил «Ленинградец» летом 2021 года, уже имея опыт работы на высоком уровне — он тренировал тульский «Арсенал» в премьер-лиге, юношескую сборную России. Основу клуба из Ленинградской области с самого начала составляли воспитанники петербургского футбола. На них и опирался главный тренер.

В первый сезон «Ленинградец» под руководством Кирьякова занял третье место в ФНЛ, в этом — идет на первом в своей группе. Она по ходу сезона объединила по шесть лучших команд из двух подгрупп. На последнем этапе единственную путевку наверх оспаривали 12 клубов. Впрочем, реально борьбу за нее вели несколько команд, включая ивановский «Текстильщик», который тренирует другой известный российский футболист и партнер Кирьякова по московскому «Динамо» Игорь Колыванов. Однако на финише «Текстильщик», считавшийся фаворитом соревнований, сошел с пробега. А «Ленинградец», обыграв в воскресенье владимирское «Торпедо» 4:0 на его поле, завоевал путевку в Первый дивизион за два тура до окончания чемпионата.

Домашние матчи в этом сезоне «Ленинградец» проводил на разных стадионах: на Nova Arena, расположенной в северной части города, в Рощино, на «Кировце» у Нарвских ворот, а с мая перебрался на стадион «Петровский», где когда-то играл «Зенит». Там же клуб планирует принимать соперников в новом сезоне — уже в Первой лиге. В качестве резервной арены может быть заявлен тот же «Кировец».

Главная задача команды на этом этапе — соответствовать требованиям нового дивизиона, где выступают клубы из самых разных регионов страны. Раньше про Первую лигу можно было сказать, что она раскинулась от самого крайнего Запада до самого крайнего Востока. Но «Балтика» из Калининграда в этом сезоне завоевала путевку в Высший дивизион. А вот точка на карте лиги под названием «Хабаровск» осталась. Возможно, придется летать в Красноярск, если клуб из этого города «Енисей» не сумеет завоевать пропуск в премьер-лигу по итогам стыковых матчей с одним из ее представителей.

Помимо расходов на переезды и проживание, придется усиливать состав, чтобы хотя бы закрепиться в Лучшей Лиге Мира, как в шутку называют болельщики Первую лигу за то, что в ней приключаются самые разные события по ходу сезона: от красивых голов, матчей на снегу до банкротства клубов и аренды стадионов в других городах для проведения домашних матчей. Пока широкой публике более или менее известен только один игрок «Ленинградца» — полузащитник Игорь Дмитриев, сын легендарного форварда «Зенита», чемпиона СССР 1984 года Сергея Дмитриева. Его не стало в конце прошлого года. Но Игорю только 18 лет. Для борьбы с соперниками по Первой лиге нужны более опытные и матерые футболисты.

Кирилл Легков