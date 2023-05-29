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Коммерсантъ FM
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Mars в тестовом режиме упаковал шоколадки в бумагу для борьбы с пластиковым мусором

Mars в Великобритании начал тестирование более экологичной бумажной упаковки для своих шоколадных батончиков. С сегодняшнего дня, 29 мая, батончики Mars в бумажной, а не пластиковой упаковке появятся в 500 супермаркетах Tesco в Великобритании.

Пока что это сделано в тестовом режиме на ограниченный срок: компания хочет изучить, как разные типы упаковки проявят себя в повседневной жизни. Обычная упаковка батончиков Mars, как и некоторые другие виды упаковки, изготавливается из пластика, который нельзя переработать. В компании отметили, что изучают «различные типы альтернативных упаковочных решений» для своих конфет, чтобы упаковку можно было перерабатывать или повторно использовать и при этом она бы гарантировала безопасность и сохранность содержимого. Mars собирается в числе прочего собирать отзывы покупателей и по итогам тестирования принять решение о том, какую упаковку использовать.

В прошлом году британская компания Quality Street, принадлежащая Nestle, объявила, что будет упаковывать свои конфеты не в пластик, а в перерабатываемую бумагу. В 2020 году в Великобритании запретили использование пластиковых трубочек.

Яна Рождественская

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